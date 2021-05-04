快訊／蔣萬安還原蟑螂之亂　「驚訝！看到也覺得太多隻了」

▲蔣萬安講述蟑螂事件當時情形。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

雙北警局長3日晚間，參加北市大安區臥龍義警中隊在中山區舉行的餐敘，但席間卻突然闖進2名黑衣人潑灑上千隻蟑螂後逃逸。昨天出席餐會的國民黨立委蔣萬安4日受訪時還原現場，直呼「看到有點驚訝，看到覺得也太多隻了」，他呼籲，最近發生一連串的治安事件、警紀問題，政府務必調查真相給社會交代，拿出魄力整頓紀律問題，嚴逞不法。

台北市中山區鉅星匯國際宴會廳3日舉辦警界餐敘，包括雙北市警局長在內共有近700人出席，有2名黑衣人跑到2樓櫃台處，潑灑2大包活蟑螂鬧事逃逸。中山分局、台北市刑大及刑事局幹員成立專案小組，目前已掌握4男1女犯嫌身分，正追查到案中。

蔣萬安受訪時還原昨天現場狀況表示，他晚上7點45分抵達現場，比主辦單位開始的時間晚，經過大廳有看到地上有很多隻蟑螂，但因為比較晚到，主辦方馬上把他帶到後面的宴會廳，大約待到8點30分左右離開。

蔣萬安說，他抵達的時間較晚，並不知道前面發生的事情，看到工作人員在清理，他們集中在一個角落，我也沒有多問，趕快到宴會廳。

至於餐會氛圍，蔣萬安說，他沒有特別留意，因為宴會廳跟大廳還有一些距離，席間很多貴賓、民代逐桌敬酒，感受不到事前有發生什麼事情，他是在結束後看到媒體報導才知道原來是有人到現場潑蟑螂。

蔣萬安呼籲，國家公權力受到挑戰，絕不允許黑道公然介入、挑釁公權力，政府應拿出魄力全力執法。最近發生一連串的治安事件、警紀問題 ，他也要求政府務必調查真相，給社會交代，拿出魄力整頓紀律問題，嚴逞不法。

對於媒體追問若身為首長會怎麼做，蔣萬安則說，「完全要求警方強力執法，不容寬貸，公權力不容挑戰。」