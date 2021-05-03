雙北警局長餐會被砸蟑螂　藍綠議員憂「警察尊嚴受損」





▲大安區臥龍義警中隊交接典禮，遭砸大批蟑螂。（圖／讀者提供）

記者袁茵／台北報導

大安區臥龍義警中隊長3日舉辦交接典禮餐敘，台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁及大安文山區北市議員皆在場，席間突然有2名年輕人持上千隻蟑螂砸向櫃檯，引發外界質疑，是否與日前的松山之亂黑衣人有關？國民黨籍台北市議員王鴻薇痛批，治安敗壞連環爆，現在連蟑螂都出動了；民進黨籍台北市議員簡舒培則認為，不論是否與松山之亂有關，警察局都要儘速調查，不然擔心警察尊嚴蕩然無存。

這起餐廳櫃檯遭砸千隻蟑螂的事發地點，位於台北市中山區新生北路二段28號的鉅星匯國際宴會廳二樓，當時在現場出席餐會的人員，包括台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨立委蔣萬安、跨黨派的大安文山區議員王欣儀、簡舒培、羅智強、鍾沛君、王閔生等人，整個現場將近有700人左右。

▲大安區臥龍義警中隊交接典禮，與會人士眾多，高達700人到場，其中包括台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁。（圖／記者黃彥傑攝）

一名與會人士向《ETtoday新聞雲》透露，自己約晚間7時25分從樓上到一樓，下樓前是沒有蟑螂的，後來他有目睹到2名男子下樓情況，由於通常一般人下樓都是用走的，可是這2男卻是幾乎用逃命方式奔跑，所以有特別看一下對方，想說「怎麼跑那麼快？」而這2名男子跑出餐廳後，就到一旁巷子騎一台摩托車快速逃離；後來他差不多晚間7時30分左右上樓，就發現遍地都是蟑螂，餐廳員工則趕緊拿掃把將蟑螂掃掉。

中山警方初步調查後回應，2名年輕人是在餐廳大廳犯案，疑似與餐廳業者發生消費糾紛，所以購買用來飼養紅龍的數百隻小蟑螂，再到餐廳宣洩不滿。

台北市議員王欣儀3日晚間指出，自己差不多晚間7時30分左右到達餐廳，上到二樓接待大廳時，發現遍地都是蟑螂，有點像蜜蜂群集，整片都是蟑螂，非常恐怖，自己只好從邊緣走過去，並詢問店家怎麼回事。她後來詢問店家發生什麼事情，對方回應「有人鬧事」，而助理則目睹整起過程，提及有2名年輕男子從面前跑過去，並騎摩托車逃逸。而餐廳老闆則說非常誇張、不知怎麼回事，但會報警處理。

台北市議員簡舒培則說，自己到場時，現場已經清理的差不多了，看不太出來是發生什麼事情，只知道很多人在拿吸塵器、拖把做清潔。

▲台北市議員簡舒培。（資料圖／記者李毓康攝）

由於日前才發生松山之亂，重創北市警察形象，3日又發生雙北警察局長出席餐敘，外頭有人潑灑蟑螂情況，不免讓外界質疑有關聯。

簡舒培認為，此事恐讓北市警界受到影響、雪上加霜，因為前兩週才發生松山之亂，現在陳嘉昌出席的餐敘又碰到潑灑蟑螂事件，難免會讓外界聯想與警紀有關。不過不論跟黑衣人有沒有關聯，都要調查出來給社會交代，畢竟3日出席餐會的不只有陳嘉昌，還有新北市警察局長黃宗仁，希望警察局能趕快調查清楚，否則會擔心警察尊嚴蕩然無存。

台北市議員王鴻薇也於臉書提及，「警察局長先跟蟑螂宣戰吧！」目無法紀，治安敗壞連環爆，現在連蟑螂都出動了， 不管是找餐廳尋仇，或是在警察局太歲頭上動土，台北市還有一天安寧嗎？高雄市被說成慶記之都，台北市是在演CIS犯罪現場嗎？

台北市議員張斯綱則說，近期一連串的黑道事件已讓警方顏面掃地，更加不能縱容治安繼續敗壞下去，強烈要求台北市警察局要上緊發條，向惡勢力宣戰，進行全市大掃黑，接下來一刻也不能鬆懈。

▼台北市議員王鴻薇。（資料圖／記者李毓康攝）

▼台北市議員張斯綱。（資料圖／記者湯興漢攝）