快訊／染疫諾富特員工足跡曝光！4／27～28曾至桃園中壢7地點

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布再增3例本土病例，都是諾富特飯店員工，陳時中公布2人初步調查足跡，分布於桃園市中壢區的7個地點，包含曾搭公車、去中壢火車站、四海遊龍、按摩店、甜點店、洗衣店、日本料理店。陳時中表示，除了用餐時間長，接觸時間不多，但還是提醒有到過同個地方或搭乘同路線民眾要自主健康管理，有症狀通報衛生單位。

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▲▼華航飯店確診者案1127、1128足跡。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，案1127為本國籍20多歲女性，為機場防疫旅館餐飲部員工，近期無出國史，昨(29)日上午依旅館清空計畫至集中檢疫所，當日下午出現喉嚨癢症狀，於檢疫所進行採檢，於今日確診(Ct值26)。已初步掌握個案接觸者10人，皆列居家隔離對象。

指揮中心指出，案1128為本國籍20多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，昨日原預計依旅館清空計畫前往集中檢疫所，但因量測體溫有發燒情形，後送就醫採檢及隔離治療，於今日確診(Ct值16)。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。 指揮中心表示，案1129為本國籍60多歲女性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，4月26日曾出現輕微咳嗽及喉嚨痛症狀，並自行購買成藥服用，昨日依旅館清空計畫前往集中檢疫所，並於檢疫所內進行採檢，於今日確診(Ct值20)。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。

指揮中心指出，因應案1120確診，已於昨日啟動旅館清空計畫及員工採檢，截至目前已採檢206人，其中3人檢驗陽性(案1127至案1129)，203人陰性。由於該旅館確診員工隔離前有公共場所活動史(如附件)，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行自我健康監測14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。