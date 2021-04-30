高一女學霸校門前被公車撞死　同學直擊生死瞬間嚴重驚嚇

記者鄧木卿／台中報導

台中市嘉陽高中飛機修護科一年級張姓女學生，30日上午7點多要過馬路進校時，慘遭公車猛烈撞擊，經送醫搶救後仍告不治，校方表示，張女每天從太平搭公車跨區到清水就讀，擔任班長的她學習態度非常好，是學校重點栽培對象，校長原本安排在朝會上頒給她第一名獎狀，只得喊卡，而不幸悲劇造成當時一起走路、聊天的同學很大陰影，老師正全力安撫情緒，恢復正常作息。

▲▼台中嘉陽高中一年級女班長慘遭公車撞斃，客運業4點半前往太平家中慰問。（圖／民眾提供）

肇事的客運業者表示，該公車年初才完成檢驗沒問題，6月會再檢驗，至於司機供稱煞車失靈的說詞，還要再了解，公司會根據乘客險和第三人責任險，理賠500萬元，總經理下午4點半會前往張女太平住處表達慰問。

校方表示，張女非常喜愛飛機修護科，每天從太平搭兩趟公車到清水，學習態度很好，成績非常優秀，不但擔任班長，這次期中考還是全班第一名，是學校重點栽培的對象，依她成績，日後肯定可以保送國立大學，上午原本開開心心的準備上台領獎，不料卻傳出不幸。

事發後，班上氣氛相當沈重，同學們情緒都非常低落、消沈，尤其是當時和張一起過馬路、聊天的同學，生死一線間，內心更是受到非常大衝擊，有人承受不了請假回家休息。

校方已啟動悲傷輔導機制，盡快讓同學們恢復正常情緒和作息，因為下周就要段考，而老師們為了安撫學生，將教導學生將祝福折成紙鶴，親送到靈前，祝福她一路好走。

警方表示，張女父親應訊時，神情漠然，張父說，他是接獲通知才知道此事；此外，警方將林姓駕駛依過失致死罪嫌送辦。

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