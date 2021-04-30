諾富特染疫主管到三重診所3次　3醫護居家隔離、16病人自主管理

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

華航機師染疫擴大到諾富特飯店員工感染(案1120)，該案4月15日就進入可傳染期，在同一家診所就醫3次，也引發基層診所醫師看診恐慌。外界也擔心，該診所是否有危險？指揮中心發言人莊人祥說明，目前有3位醫護人員列入居家隔離，另外16名病人因有戴口罩，列入自我健康管理。

案1120為本國籍40多歲男性，為諾富特飯店房務主管，近期無出國史，平時工作項目為檢查房間環境之清潔，偶爾協助機組員購買物品或送備品，工作期間佩戴口罩及手套。個案4月17日起陸續出現咳嗽、流鼻水、食慾不振及呼吸喘等症狀，並於4月19日至4月26日間多次至診所就醫，因症狀未改善，4月27日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，收治住院隔離並採檢，於昨日確診(Ct值21，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。

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案1120在出現症狀後3度前往新北市三重區某診所就醫。《ETtoday新聞雲》30日訪問到該診所醫師，他無奈表示，該患者是4月19、21、26日前往就醫，但3次皆隱瞞TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚），如今診所被停業，3名診所人員被隔離，不排除提告求償。

新北市昨日接獲中央通知後，由環保局派遣人力到診所進行大規模消毒，該診所也緊急歇業。指揮中心發言人莊人祥在下午記者會上說明，目前有3位醫護人員列入居家隔離，另外16名病人因有戴口罩，列入自我健康管理。

另外，有基層醫師認為說TOCC不一定問得出來，因為在飯店工作不一定是防疫旅館，所以希望能註記。對此，指揮中心回應，因為不是確診病人，有沒有確診自己不知道，沒有告知的義務，而從醫療法上看病時要多說讓醫師方便判斷。

