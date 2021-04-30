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疫情加溫！51勞動節綠博達6萬人　將啟動總量管制

▲▼國內疫情加溫，五一勞動節綠博園區達6萬人，將啟動總量管制。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼國內疫情加溫，五一勞動節綠博園區達6萬人，將啟動總量管制。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

國內疫情加溫以及五一勞動節到來，宜蘭縣長林姿妙30日表示，2021宜蘭綠色博覽會持續落實防疫作為，園區達6萬人上限時，將啟動總量管制，以確保遊客到綠博玩得開心、玩得放心。

▲▼國內疫情加溫，五一勞動節綠博園區達6萬人，將啟動總量管制。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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為了慶祝五一國際勞動節，同時感謝勞工朋友的辛勤奉獻，宜蘭縣政府51勞動節，免費招待全國勞工朋友參觀「2021宜蘭綠色博覽會」。而近日國內疫情升溫，宜蘭縣長林姿妙30日特別提醒大家，務必遵循相關的防疫措施，勤洗手、戴口罩、保持社交安全距離，並且遵守綠博園區的相關防疫措施。

▲▼國內疫情加溫，五一勞動節綠博園區達6萬人，將啟動總量管制。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

2021年綠博入園落實實聯制，至園區入口購票者須使用網頁「入場登記表」登記完資料後方能入場，若是採用Accupass線上平台購買電子票，可直接掃描QRcode快速入場不需重複填寫，加快進場速度，無法使用手機之民眾，現場也會提供紙本表格填寫。

同時，綠博要求入園需配戴口罩，未戴者禁止入園。入口處亦設置紅外線溫度感測器，民眾進園需量測體溫，體溫超過37.5度者將勸導就醫並禁止入園，已購票者可循原購票管道辦理退費。各半開放型展區門口亦會提供量測額溫服務，若在園區內有額溫超過37.5度者將安排至關懷區由護理人員照顧並視情況後送就醫，

此外，設置飲食專區， 限定餐飲區用餐，園區達6萬人上限時將啟動總量管制，各展區易與遊客接觸者每日消毒，增設腳踏型洗手台便利勤洗手，確保民眾來得開心，玩得放心。

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關鍵字：

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