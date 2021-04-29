民進黨立委推5大勞權法案　盼補齊職災法子法、延長5天陪產假

▲民進黨立委范雲等人召開「補上勞權拼圖缺角，五大法案保障勞權」記者會。（圖／范雲辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

五一勞動節將至，民進黨立委范雲等人29日提出「職災保險專法」、「公益揭弊法」、「勞動教育促進法」、「最低工資法」、「性別平等工作法」等5大勞權法案，呼籲補齊《勞工職業災害保險及保護法》的子法，以及修改《性別工作平等法》，將現有配偶陪產假由5天改為陪產暨親職假28天。

民進黨立委范雲、莊競程、蘇巧慧、郭國文、鍾佳濱、洪申翰、賴品妤29日上午於立法院召開「補上勞權拼圖缺角，五大法案保障勞權」記者會，並邀請多個工會聯合組織、勞團共同響應聲援。

范雲表示，立法院在4月23日三讀通過《勞工職業災害保險及保護法》，但法規三讀後尚有24個子法待訂定，還須籌建職災重建中心，尤其台灣去年重大職災死亡人數就有307人，她要求勞動部應邀集工會勞團集思廣益，參考第一線經驗，盡速訂定子法、全面實施專法。

范雲認為，如果以法律保護揭弊者，促使勞工從內部即早揪出弊端，除了免於事後檢討究責困難，更重要的是可預防悲劇，她已經提出「公益揭弊法」，彙整上屆委員會審查共識，行政院應盡快提出對案，保障揭弊的公私部門勞工權益。

范雲指出，台灣勞資糾紛頻傳、工會組織率偏低，凸顯勞雇雙方勞權意識皆有不足，若能訂定專法使勞教在校園向下扎根，將有助提升勞權意識、減少勞資糾紛，也獲得在場許多工會團體呼應。

范雲說明，她已經擬具「最低工資法」草案，希望打破台灣低薪困境，讓薪資調整跟上物價漲幅，重點包含審議機制制度化、常態化、可預期化，使最低工資調整幅度與消費支出指標連動，保障勞工基本生活條件。

▲民進黨立委范雲。（圖／范雲辦公室提供）



范雲也說，她已提出「性別工作平等法」第15條修正草案，將現有配偶陪產假5天改為陪產暨親職假28天，讓爸爸更有機會平等參與親職，也減低對女性的懷孕歧視。

賴品妤表示，現在多數雇主在聘用員工時，仍會預設女性勞工未來可能要請產檢假、育嬰假，在職場上對女性依舊有歧視的狀況，如果能修訂法律，讓懷孕者的配偶也納入育兒規劃，不僅能減少職場上對於懷孕女性歧視，也能保障配偶的親職參與。

賴品妤指出，現行《性別工作平等法》第15條規定，懷孕雇員有5天全薪產檢假，但如果懷孕者配偶要陪產檢，只能自己請特休或事假，因此若能修法新增「全薪陪產檢假5天」，並將現有「5天陪產假」延長，不僅能給予爸爸媽媽育兒上的支持，也能提升職場上性別平等權利。

范雲呼籲，五一勞動節前夕，期盼從校園、親職、職場到法定最低工資標準的相關勞權缺角，行政院能盡速補上，她也將和在場所有夥伴一起努力，盡速推動五大法案。