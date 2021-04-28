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全聯咖啡限時3天最低12元！勞動節生鮮雜貨4折起　優惠一次看

▲▼全聯實體門市自4月30日至5月2日推出OFF COFFEE優惠活動，最低12元就能喝到精品咖啡。（圖／全聯提供）

▲全聯實體門市自4月30日至5月2日推出OFF COFFEE優惠活動，最低12元就能喝到精品咖啡。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

為了迎接51勞動節，全聯集結線上線下資源應援勞工，實體門市4/30～5/2推出限時3天OFF COFFEE，美式15元、拿鐵25元優惠，自帶杯子再折3元，等於最低只要12元就能喝到精品級咖啡。而「PXGo!全聯線上購」也推出福利點8%回饋、近60件生鮮雜貨限時爆殺最低4折起等，讓上班族繳稅季省一波。

「PXGo!全聯線上購」自4/30起推出三重優惠活動，第一重在4/30～5/3限時4天推出「51大FUN價」，期間使用PX Pay支付，全館消費單日滿800元送640福利點，最高享8%回饋。

第二重同樣為期4天推出「51應援站」，OFF COFFEE美式咖啡25杯375元，平均一杯15元；拿鐵25杯625元，平均一杯25元；另阪急麵包25個也只要575元，平均一個23元。早餐搭配咖啡跟麵包，等於一餐最低不到40元。

▲▼全聯實體門市自4月30日至5月2日推出OFF COFFEE優惠活動，最低12元就能喝到精品咖啡。（圖／全聯提供）

▲「PXGo!全聯線上購」推出「51應援站」，早餐搭配咖啡跟麵包，等於一餐最低不到40元。（圖／全聯提供）

第三重則在4/30～5/2限時3天，近60件生鮮雜貨限時爆殺最低4折起，全台100家門市還可使用「PXGo!小時達」的「隨點即送」快送服務，不管是吃的蔬果魚肉、零食飲料，還是用的家庭用品，最快1小時內就能送到家。 

全聯為歡慶「PXGo!小時達」5/3起擴大服務據點，即將於六都完成展店，讓更多消費者享有生鮮雜貨外送服務，即日起至6/3期間祭出加碼回饋，包括不限金額全單享10%回饋，單日單卡上限回饋5000點；還有限時單筆消費「滿399元享免運」；而單筆消費滿699元，則可用「1元加購衛生紙一串」，每日每店限量；此外還有「週週精選商品下殺驚爆價」。

而全聯實體門市自4/30～5/2限時3天，也特別推出OFF COFFEE優惠活動，讓勞工們可以喝杯咖啡休息片刻。消費者到有近千家有販售OFF COFFEE的超市購買現煮咖啡，即可享有美式15元、拿鐵25元優惠，自帶杯子再折3元，等於最低只要12元就能喝到精品級咖啡。

▲7-ELEVEN推出「51勞動節開心花」線上線下同步活動。（圖／統一超商）

另外超商龍頭7-ELEVEN自4月29日至5月2日限時4天，推出線上線下同慶「51勞動節開心花」活動，其中「APP行動隨時取」濃萃美式咖啡推出同品項「買10杯送10杯」爆殺組合，等於最高現省500元。

而線下超過6000家門市首度推出「CITY全系列品項任選2杯8折、3杯7折」超值好友分享價外，更精選禮盒、進口啤酒、泡麵、鮮乳、茶飲、零食等，超過7000項暢銷與新上市商品推「第二件6折」。

摩斯漢堡也推出「加5元多一杯」活動，即日起至5/9期間出示優惠圖片或使用MOS APP訂餐，早餐單點咕咕雞堡加購大冰紅茶只要加5元；10點半後購買中杯摩斯咖啡加5元再多一杯，為上班族加油打氣！

▲摩斯漢堡勞動節優惠，出示圖片或使用MOS APP訂餐即可享折扣。（圖／摩斯漢堡提供）

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