控校方逼死國3女！他勸「把孩子生回來」挨轟　宜縣府：出於善意

▲輕生的宜蘭國3女生家長（上圖左1、左2）指控校方疏失，尤其是宜蘭教育處長王泓翔語言二次傷害竟勸說：「把孩子生回來！」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一國3女生，2020年11月間上學後，在校園外輕生，家長28日指控校方沒真相且卸責，協調會中，宜蘭教育處長王泓翔語言二次傷害竟勸說：「把孩子生回來！」。教育處表示，當下係基於善意，如造成誤解，對此表達深沉歉意。

輕生的宜蘭國3女生家長，28日在民進黨宜蘭縣議會黨團陪同下指控說，班導師對三級輔導個案的女兒長期漠不關心，跟家長溝通時，還常有歧視言語，根據同學描述女兒當天上課是開心的，但卻被老師罵，學校不無用言語逼死孩子之嫌？

家長指出，女兒上課離校，校方沒人發現，校方僅記錄女兒缺席，發生意外時間是上午11時，校方卻遲至12時許才開始找人，校方明顯有疏失，校長只被記一支申誡，班導師未被懲處，後來在協調會中，宜蘭教育處長王泓翔竟還說「把孩子生回來！」，讓他們不能接受語言二次傷害。

宜蘭教育處表示，今（2021）年1月12日召開溝通協調會議，居中協調學校及家長雙方，並檢討學校相關行政作為。另於4月13日再次邀請家長到縣府，提供相關法律諮詢並持續予以關懷。就學校相關責任部分，因學校未落實點名機制，經4月19日召開校長成績考核委員會，決議核予該校校長申誡處分。

另就學生導師部分，因家長陳情有關老師不適任情事，該校已於4月21日送交調查資料，教育處依據教師法相關程序，已排定於5月5日依法召開「教師專業審查委員會」進行調查審議。

至於家長反映教育處於溝通時未能同理，以語言二次傷害，教育處說，當下係基於善意，如造成誤解，對此表達深沉歉意。

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