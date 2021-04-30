　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

勞動連假登場！國5雙向恐塞爆　「交通疏導措施」一次看懂

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今天是勞動連假第一天，國道將湧入出遊車潮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

勞動節3天連假今日登場，交通部高公局表示，國5南向南港系統-坪林及北向頭城-坪林均可能有長時段車多壅塞之情形，屆時將實施入口高乘載管制、開放路肩、入口匝道儀控、大客車通行路肩及主線儀控等疏導措施。

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勞動連假國道車多。（圖／記者呂佳賢攝）

高公局表示，勞動節為週六，研判交通需求較例假日略增，勞動節補假及假日全日交通量約100-110百萬車公里，惟考量4月30上有機關與學校通勤需求，以及宜花東地區為熱門旅遊景點，國5雙向可能有長時段車多壅塞之情形。

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高公局實施多項交通疏導措施。（圖／記者呂佳賢攝）

交通疏導措施：
一、入口高乘載管制：
110年5月2日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。

二、開放路肩：
(一)現有開放路肩措施照常實施(詳見本局網站 http://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=183&p=1 )。
(二)110年4月30日至5月2日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛詳附表2。

三、入口匝道儀控：
(一)視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。
(二)另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統北向入口)採嚴格匝道儀控管制。
(三)110年4月30日針對國3雙向往國5及國5南向實施精進式匝道儀控；110年5月1日及2日針對11個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南向、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北向；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱；國3往國5雙向及國5南向。

四、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：
勞動節補班日及假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

ET快訊
機車神風式衝撞「轎車90度側翻」　副駕女乘客慘死
《經濟學人》：台灣是地球上最危險的地方　台海現狀正在瓦解

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

回顧統一獅榮耀風采　仁德服務區期間限定特展燃燒棒球魂

女神挺瑞莎「台灣體邪當米蟲才是常態」：妳怎隨便就弄金牌回來

酒駕爸繳不出8萬罰款仍屢犯　女兒籌錢哭到淚乾「下輩子別再見」

清晨最低10.5℃！今起連5天好天氣　專家透露下波降雨期

勞動連假登場！國5雙向恐塞爆　「交通疏導措施」一次看懂

花18萬元切C奶變負A罩杯！　竟是因為怕「情人窒息」

台中男出租浴室「洗澡一次50元」　網友看傻：這樣也能賺

人妻懷孕31週預約月子中心　公婆「3理由」不給去　網看傻：快逃吧

諾富特主管三度求診「三重診所歇業」　莊人祥：不另行公布名稱

神秘告示牌驚見「美式注音」　網友傻念一遍中招：有夏克立的聲音

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

田馥甄「溜滑板慘跌重摔」：惜肉如金！　見陳珊妮忍不住狂笑...告狀「她很誤事」

【型男當家】裹好裹滿，鹹香下飯！五分鐘快速上桌！| 金沙蝦球 | 飢餓廚房 | 游星淵 阮紹榮

羅志祥「我真的受夠了」掀「八卦之亂」！　被罵上熱搜第一…工作人員回應：他很無奈

Selina演媽「拒請教Ella」：她當成那樣！　演鬼片自己卻超怕..曝Hebe「想看笑話」

老伴生日！91歲爺爺買玫瑰祝賀　浪漫行為感動店主：好幸福啊❤

回顧統一獅榮耀風采　仁德服務區期間限定特展燃燒棒球魂

女神挺瑞莎「台灣體邪當米蟲才是常態」：妳怎隨便就弄金牌回來

酒駕爸繳不出8萬罰款仍屢犯　女兒籌錢哭到淚乾「下輩子別再見」

清晨最低10.5℃！今起連5天好天氣　專家透露下波降雨期

勞動連假登場！國5雙向恐塞爆　「交通疏導措施」一次看懂

花18萬元切C奶變負A罩杯！　竟是因為怕「情人窒息」

台中男出租浴室「洗澡一次50元」　網友看傻：這樣也能賺

人妻懷孕31週預約月子中心　公婆「3理由」不給去　網看傻：快逃吧

諾富特主管三度求診「三重診所歇業」　莊人祥：不另行公布名稱

神秘告示牌驚見「美式注音」　網友傻念一遍中招：有夏克立的聲音

回顧統一獅榮耀風采　仁德服務區期間限定特展燃燒棒球魂

女生不用錢！全台樂園連假優惠　壽星免費、身分證中2碼門票半價

蓋兒加朵身材好到炸！公開保養減肥菜單　微波爐也是護膚好幫手

屁股痛到腳，是坐骨神經痛惹禍？　小心「梨狀肌症候群」上身

女神挺瑞莎「台灣體邪當米蟲才是常態」：妳怎隨便就弄金牌回來

1元蛋撻、薯條買1送1！「連假療癒美食優惠」一次看　還有12元咖啡

第一人！日本「超貧乳」女優確診　AV界神經繃緊

酒駕爸繳不出8萬罰款仍屢犯　女兒籌錢哭到淚乾「下輩子別再見」

5款小物輕鬆打造「韓劇女主角」的家　迷你桌、投影機必須先擁有

杜特蒂：雖欠中國很多感謝　但國家利益不能讓步

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

快訊／台鐵軌道遭入侵　「有人跑出來撞火車」

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

12天前發病！染疫諾富特飯店房務住進加護病房

45級分繁星上高醫牙！網怒連署「繁星1限制」

諾富特主管三度到診所　莊人祥：不公布名稱

人妻預約月子中心　公婆1理由不給去

神秘告示牌有「美式注音」　網一念慘中招

12星座「一週運勢」公開：雙子軟爛在家、獅子忙翻

蟑螂直接吞！她嫁台9年被家暴「住豬舍改建屋」

花18萬元切C奶變負A！　竟因怕情人窒息

即／台灣東南海域規模4.6地震　最大震度4級

4個月草莓兵狂嘴軍中訓練！男吐槽反被嗆爆

台中男出租浴室　洗澡一次50元

更多熱門

相關新聞

綠委推勞權法案　補齊職災法、延長陪產假

綠委推勞權法案　補齊職災法、延長陪產假

五一勞動節將至，民進黨立委范雲等人29日提出「職災保險專法」、「公益揭弊法」、「勞動教育促進法」、「最低工資法」、「性別平等工作法」等5大勞權法案，呼籲補齊《勞工職業災害保險及保護法》的子法，以及修改《性別工作平等法》，將現有配偶陪產假由5天改為陪產暨親職假28天。

全聯咖啡限時3天「最低12元」！

全聯咖啡限時3天「最低12元」！

身分證件拿出來！勞工爽玩樂園最低51元

身分證件拿出來！勞工爽玩樂園最低51元

快訊／「BMW大七」國道自燃！車流回堵7km

快訊／「BMW大七」國道自燃！車流回堵7km

千萬藍寶堅尼Urus為何火燒車？

千萬藍寶堅尼Urus為何火燒車？

關鍵字：

勞動節國道

讀者迴響

熱門新聞

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

快訊／台鐵軌道遭入侵　「有人跑出來撞火車」

房間裝玻璃監視！　那對夫妻Nico爆「Kim控制狂」

抖音滑到複製人　DNA鑑定結果出爐

肯德基限時3天「1元吃蛋撻」

15家金控股利全出爐！　現金股息總額破1800億

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

快訊／羅志祥不忍了！　IG預告八點公布大八卦

房東要她搬離　房客超狂反擊

更多

最夯影音

更多
蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎
欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面