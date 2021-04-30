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才新婚「老公愛的是男人」...3年狂做人　她偷避孕悔了：能怎麼辦

▲情侶,夫妻,男女（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO就怕老公生孩子後，就會拋棄自己！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「看看我們夫妻緣分能走多遠？」一名人妻崩潰表示，結婚不久後，意外發現老公愛的是男人，兩人坦誠布公後，原PO選擇繼續維持婚姻，而老公也表現良好，待原PO好也積極想生寶寶。就怕是老公傳宗接代的陰謀論，原PO私下偷偷避孕，如今結婚3年，原PO仍感到不安，實在不知是否該繼續走下去。

一名女網友在臉書《靠北老公2.0》透露，與老公新婚近1年時，「無意中發現老公是Gay，我晴天霹靂！」起初，老公打死都不願承認，甚至還差點對原PO動粗，直到原PO使出冷暴力攻勢，老公才坦承出櫃。

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原PO心碎滿地，表示老公認了真實性向後，一直跪在地上，請求別說出去，還頻頻發誓會對原PO好，「這輩子都會對我忠誠，叫我不要跟他離婚。」畢竟原PO也對這段感情付出真心，因此當下心軟原諒，願意維持這一段婚姻，「只要我們夫妻共同努力，這個坎是可以過的。」

轉眼間結婚3年了，老公確實對原PO不錯，夫妻倆也很積極「做人」，然而原PO卻心裡不踏實，就怕老公只是為了傳宗接代，生完孩子可能會露出真相目。原PO表示，網路上有不少類似可悲案例，「家裡添小孩後，老公就會找藉口離婚，或是直接跟男人外遇讓太太知難而退，婆家也會千方百計搶小孩。」

就怕自己也步上同樣後塵，原PO決定先留一手自保，與老公魚水之歡後偷偷避孕，但這終究不是長久之計，「我不敢讓娘家知道這件事，也沒有可以商量的對象。」如今，原PO對於這段有名無實的婚姻感到後悔，她打算放手一搏，「藉著孩子看看丈夫對我的真心，或者我一直不懷孕，看看我們夫妻緣分能走多遠。」

▲▼結婚快一年的時候無意中發現老公是gay的（圖／翻攝靠北老公2.0）

▲多數人建議原PO放手。（圖／翻攝靠北老公2.0）

文章曝光後，底下網友紛紛勸告放生，「性向是沒辦法改變的，沒有小孩快點離婚跟家裡的人坦承這件事，不然你會很辛苦」、「他隱瞞他是Gay跟妳結婚，你覺得他有對你真心？快點離婚吧，不要再被騙了」、「答對了！你只是個孕母功能」、「三人行真的不行，別害了孩子別生吧」、「用孩子來挽留是最傻的，到最後會兩頭空」。

留言串中，一名真實苦主灑淚分享，「個性或許會變，但性向不能改變。年輕時我整整浪費了9年在Gay男的身上，我一直調整我自己的個性迎合他，以為可以改變一切，後來才知道的這是不可能的任務」。

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