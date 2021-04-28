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親友疲勞轟炸催生！人妻後悔結婚「放過我們吧」：想到生子就反感

▲ 親子,兒童,嬰兒,遊樂園,遊樂設施,娃娃車,家長小孩互動,餵奶,換尿布（圖／記者姜國輝攝）

▲生小孩不是每個人的人生規劃。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者黃可昀／綜合報導

生小孩並非每對夫妻的人生規劃，現今越來越多頂客族，即使沒孩子也過得非常開心。一名人妻和老公都屬於「不生主義者」，結婚前就有先講好不打算懷孕，起初和婆家相處也十分融洽，後來卻面臨被「催生」的壓力，使得夫妻倆的相處變成低氣壓，甚至開始後悔結婚，「我知道他也很痛苦，不知道我們錯在哪...放過我們吧⋯」。

人妻在臉書社團「匿名公社」表示，她並不會排斥朋友或家人的小孩，「但想到自己要生，就會很反感」，和老公結婚已有一段時間，原本感情非常好，近期卻因為不生小孩被各方人馬疲勞轟炸，「婆婆用哭的，公公用唸的，親戚用勸的，朋友用小孩照片轟炸，希望我被可愛到想生」，老公多次嘗試過反抗，為原PO擋下許多負面情緒，最後導致夫妻倆都處於高壓狀態，甚至後悔結婚，「不結婚最多被催婚，但結婚後被催生，不生好像我們多麼大不孝。」

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▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP）

▲夫妻倆堅持不生，面臨各方親友施壓。（示意圖／CFP）

原PO點出最常聽到的3個催生說詞，「沒有生小孩你的人生就不完整了」、「兩個夫妻吵架需要孩子當潤滑劑」、「以後老了你們會後悔」，她聽完則覺得這3個論點簡直胡扯，「為什麼我活到現在的人生，需要塞一個我根本不認識的人類個體才叫完整？」她也非常肯定生了小孩一定會離婚，因為老公雖然很疼妻，但個性完全不適合當父親，「因為他對小孩的無感程度，難以言喻。」

自己的爸媽也吵吵鬧鬧30年，似乎沒有因為原PO與弟弟的存在比較恩愛，因此對於「孩子是夫妻潤滑劑」這說法抱持懷疑；至於老了會後悔，至少是她自己面對這課題，假如生了小孩後悔，才是牽拖另一個人的生命，「為什麼仔細思考評估後的人生決定，卻一直被說是自私？」

許多網友留言為原PO打氣，「至少你們夫妻是同心不想生！你們的觀念很正確，不用理會催生的言語」、「我也覺得等雙方都願意生再生吧..... 因壓力被迫生，養育上沒共識，會間接使孩子不快樂、痛苦」、「學學我的朋友，直接男生結紮，然後男方跟公婆說，不用說了，我不會生。」

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