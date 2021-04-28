白目夫嫌孕妻喘氣「讓人阿雜」　呂秋遠3點神解：少子化原因找到了

▲人夫抱怨妻子小題大作，讓呂秋遠感慨「少子化原因找到了」。（示意圖／pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

一名人夫在臉書抱怨，妻子懷孕6個月，常常大口喘氣，他只是隨口說了一句「喘什麼大氣，常聽到都覺得很阿雜（煩悶）」，怎料妻子大暴走，讓他覺得很委屈。貼文一出，不僅網友瘋傳，在網上掀起熱議，連律師呂秋遠都搖頭「謝謝你為台灣政府找到少子化的原因」。

原PO在臉書「靠北公婆」發文請益，夫妻倆已經有一個孩子，他拜託很久，老婆才點頭生第二胎，目前懷孕6個月。不過，他今天下午出門時，又聽到老婆深呼吸喘氣，不禁問了一句「你是喘什麼大氣，我常聽到都覺得阿雜」。

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當下老婆反問「你是要我不要呼吸嗎？」他回答「啊你可以不要喘那麼大力啊！」原PO強調，他敢發誓自己絕對沒有口氣不好，就只是隨口說了一句，結果老婆當場「爆炸」，不停抓狂飆罵「你以為我願意嗎」、「我幹嘛要那麼忍耐，就為了生一個孩子」、「我為什麼要每天全身那麼痛苦！」

原PO說，老婆在車上暴走哭了一個小時，到家還在生氣，「我真的沒想到懷孕會有喘不過氣的問題，我也道歉了，她還在繼續生氣...」原PO透露，他平時在家都有幫忙洗衣服、洗碗、打掃，以及幫大兒子洗澡，「平常都是老婆陪小孩睡，我做完家事就可以出門找朋友聊天，她不太管我」。

原PO疑惑，他也不知道要靠北自己還是老婆，所以暫時出來外面洗車，免得老婆看到他又更氣，「我也不知道怎麼辦了...我想知道有什麼辦法可以讓我老婆消氣？」

▲人夫抱怨文一出，立刻被網友罵爆。（圖／翻攝自靠北公婆）

許多網友看完紛紛留言，「方法就是：改掉你的白目」、「你不要呼吸可能會比較好」、「比房價還避孕的來了」、「挺著一個大肚子做家事，跟你做家事能比嗎」、「看到幫忙兩個字，整個火都上來了」、「對啊你沒有口氣不好，但居然有這樣的想法，真的讓人傻眼！」

對此，律師呂秋遠也回應，吐大氣算什麼？太太懷孕可能還會孕吐、頻尿、脹氣、便祕、痔瘡、流鼻血、胃食道逆流、牙齦流血、四肢腫脹，而且隨著時間愈來愈嚴重，「你跟我說她喘大氣讓你很阿雜？謝謝您為台灣政府找到少子化的原因，你的行為，比房價還避孕、比低薪還可怕。」

呂秋遠認為，「幫忙」家事沒什麼好說嘴的，因為家事本來就是要2人分擔，更何況原PO在做完就能出門找朋友聊天，「你老婆要去找誰聊天？做完？你跟我說家事可以做完？做完家事的那一天？請問是哪一天？」

呂秋遠說，男生可能認為自己天天在外工作，要賺錢養家活口，家庭分工有何不對？但是女生懷孕是要命的工作，從此要為這個孩子負責，再者做家事是「有多少尊嚴看婆婆」、「有多少錢花看老公」、「何時能『升遷』看兒子」的一種工作。

▲呂秋遠認為，家庭主婦是「多少尊嚴看婆婆」、「多少錢花看老公」、「何時『升遷』看兒子」的工作。（示意圖／pixabay）

呂秋遠分析，作為家庭主婦，何時被開除不好說，但在外工作至少有勞基法，離婚只有不愛了，有財產（資遣費）可以拿嗎？不好說，因為愈會亂花錢的配偶過愈爽，省錢在自己帳戶裡的人反而要分給對方。

至於小孩監護權一定給媽媽或爸爸嗎？也不好說，因為配偶不會管小孩玩平板，還會帶孩子去麥當勞，反觀另一人平時在家管小孩營養、玩遊戲時間、功課要寫、不要晚睡，小孩會喜歡誰？

呂秋遠喊話原PO，如果文中的女主角去工作，說不定能當上業務經理，以後拿錢不用看你臉色，還可以跟同事去應酬喝酒，每天醉醺醺回家，然後吼你說「我還不是為了這個家！」

呂秋遠勸原PO，如今女方選擇懷孕，你嫌她呼吸很阿雜，幾年後是不是嫌她又老又醜?

等到她想離婚重回職場，才發現自己技能過時、動作慢、勞力不能、熬夜無法，一切都得從頭學過，「她用青春換明天，你拿真心當畜牲？這位朋友，真的不是吐大氣的問題，這是一口氣的問題」。

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