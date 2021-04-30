人妻懷孕31週預約月子中心　公婆「3理由」不給去　網看傻：快逃吧

▲一名孕婦想在生下孩子後住進月子中心，想不到竟遭到公婆反對。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／閔文昱報導

自古以來「與夫家人相處」一直是許多人妻的難題。一名女網友就在Dcard抱怨，她的公婆一直堅持不讓她去月子中心調養跟吃月子餐，因為公婆認為自己有經驗，去外面坐月子很浪費錢，但明明所有費用都是她和老公全額負擔，所以公婆的反應讓她感到不平衡又難以理解。

原PO近日在Dcard發文表示，她目前懷孕31週，跟老公住在家裡，怎料最近討論產後要住進月子中心時，公婆皆持反對意見。婆婆認為，媳婦生完就該在家休息，如果嫌房間太吵，就去大哥房間睡覺、孩子給她顧，她會幫忙煮月子餐。

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▲人妻在Dcard發文抱怨。（圖／翻攝自Dcard）

原PO解釋，身為新手爸媽，他們覺得去月子中心可以顧好身體，也能熟悉並學習照顧寶寶，再者家裡環境也不適合坐月子，「左右鄰居動不動就裝修，半夜還會有電視聲」所以評估後，認為這是必要的。另外，婆婆也不是特別細心的人，在家調養恐怕會增添更多麻煩。」

原PO舉例，之前醫生建議她在懷孕期間不要吃麻油、人蔘還有薑母鴨等進補類食品，可能造成宮縮，但公婆就是用這些給她吃。她無奈向老公反映，怎料公婆竟回「醫生都沒這樣跟我們說過，你們都只聽醫生的話，不聽長輩的話」，讓她相當傻眼，忍不住直呼「真的看破了，婆婆真的只會講好聽話，說得出口，可是每次都是空頭支票！」

▲原PO堅持要去月子中心，結果竟被公婆情緒勒索。（示意圖／免費圖庫freestockphotos）

原PO指出，最後她和老公都堅持去月子中心，想不到公婆竟開始情緒勒索，讓她覺得壓力很大，「我好想逃回娘家，可又不想讓老公獨自面對，我該怎麼辦呢？真的要直接黑掉了嗎？」

貼文一出，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言表達看法，「你就逃回娘家啊，你老公自己面對會怎樣，你不要想太多，想黑就黑，只要你老公想，他自然可以處理他爸媽」、「把先生一起帶走～黑起來不要怕」、「快逃吧這公婆真可怕，做好月子要緊」、「早黑早享受～光懷孕就這樣了，更何況是小孩出生後的教養問題，搬出來或搬回娘家比較實在」、「到底怎麼回事？我發現好多婆婆有媳婦住月中的恐慌症」。

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