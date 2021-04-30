宣布懷男寶！公公洗腦「要割包皮」纏5年　人妻崩潰：你兒子也沒割

▲兒子出生後，公公就一直要原PO帶小孩去割包皮。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「不懂我公公到底有什麼毛病。」一位人妻日前在《匿名公社》發文抱怨，說從她懷孕，得知自己懷的是男寶後，公公就一直叫她要帶兒子去割包皮，「兒子出生，第一件事就是問有沒有割包皮」、「到現在，我兒子五歲了，還在唸」，讓她忍不住傻眼又崩潰，「這麼愛割不會去割自己包皮，一直要割我兒子的……」

這位人妻文中表示，公公從知道她懷的是男孫後，就一直說孫子出生後要去割包皮，她聽到後，第一時間就趕快求助醫師，「產檢就問過醫生，醫生說不用，等長大再觀察，小兒科醫生也說不用割。」後來兒子出生，公公第一件事竟然是問「有沒有割包皮？」原PO趕緊解釋「小兒科醫生說不用割」，公公還相當不滿。

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「只要換尿布看到我兒子的鳥鳥，就會一直在旁邊說，小時候不割包皮要等什麼時候」，就算現在兒子已經五歲了，公公還是會一直唸。人妻就傻眼「沒割包皮，我兒子也沒有任何泌尿系統問題」，崩潰直呼「真的很想問我公公，你他X的是看我兒子包皮多不順眼？這麼愛割不會去割自己包皮，一直要割我兒子的」，重點是，她老公根本也沒有割。

貼文一出，其他人也不懂公公這個謎之要求，「雖然包皮過長真的會影響發育，但是現在還太小，根本沒辦法確定包皮是不是過長」、「拜託，孩子還小，請妳的老公去跟妳公公談談看，那麼小的年紀就挨刀，孩子痛，大人也要跟著心痛」、「他割妳兒子的，妳就割他兒子的」、「你公公是不是有找到那種，三人同行一人免費的專案，一直想設局讓你兒子跟妳老公都去。」