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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

50歲富婆「喜嫁25歲小鮮肉」！婆媳同框成亮點　迎親現場尷尬炸

▲▼50歲女董座家嫁25歲小鮮肉。（圖／翻攝自微博）

▲50歲女董座家嫁25歲小鮮肉。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

真愛無分年齡界限！大陸近日一段婚禮影片在網上熱傳，新娘是一名50歲女企業家，而新郎則只有25歲，但兩人婚禮互動卻非常甜蜜。而且，新娘和婆婆關係似乎很好，大方合照宛如姐妹。不過婚禮上1個小插曲頓時令場面變得尷尬，並引起網友熱議。

大陸微博近日流傳一段婚禮影片，這對新人於25日在河北唐山舉行婚禮，2人相差25歲，女方是山西一間企業的董事長，而新郎則是一名25歲的小鮮肉。

▲▼50歲女董座家嫁25歲小鮮肉。（圖／翻攝自微博）

▲婚禮現場照。（圖／翻攝自微博）

從影片可見，穿上白色婚紗的新娘與新郎站在婚宴台上深情對望，當主持人問到，「你是否願意與新娘攜手共赴白頭？」，新郎即大聲回答「我願意」！堅定的態度讓全場賓客都看出其真誠，2人也不時在影片中親吻，流露出濃濃愛意。

影片還有拍下新娘從花車下來入門的過程，只見跟媳婦年齡相若的婆婆露出滿足的笑容，親自上前迎接，2人來個擁抱，其後又牽手齊齊步進家中，更貼頭合照，感情如姐妹般好。

▲▼50歲女董座家嫁25歲小鮮肉。（圖／翻攝自微博）

▲新娘和婆婆合照。（圖／翻攝自微博）

不過迎親過程中卻發生一段頗尷尬的小插曲，拍攝人員邀請新郎妹妹說些祝褔話時，一時口誤稱她為「小侄女」，令場面湧出一陣尷尬，不過他已立即改口「小姑」。

網友看後驚呆，不過大多數人都給與祝褔，願他們能白頭偕老，「為你們的愛點讚」。不過也有網友開酸，「最猛的年紀遇到最猛的年紀」、「阿姨好，阿姨妙，阿姨有鈔票」。

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