吳釗燮：外交部購得150台製氧機　本週末可以送往印度

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，印度新增確診屢創新高，總統蔡英文日前透過推特發聲，「台灣在這個困難時期與印度站在一起，我們隨時提供幫助」。對此，外交部長吳釗燮29日表示，台灣已經買到150台製氧機，並且改裝成印度可以使用的電壓，「應該是這個週末可以送出」。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院外交及國防委員會29日邀請吳釗燮、駐日代表謝長廷、原能會主委謝曉星、經濟部次長、台電公司、衛福部次長、海委會副主委、農委會副主委等人以「台日外交關係之發展與未來展望」為題提出報告，並備質詢。

吳釗燮會前受訪時表示，外交部從上週末開始就不斷努力，希望提供給印度即時、必要的協助，經過跟印度政府的討論，得知他們需要製氧機等產品。

吳釗燮指出，外交部這幾天已經買到150台製氧機，並且改裝成印度可以使用的電壓，應該是這個週末可以送出，目前也正在收買更多製氧機，包括也從國外訂購原料，讓國內廠商能夠生產更多，都是台灣盡一份心力的做法。

吳釗燮也說，印度還有一些氧氣相關設備的需求，外交部還在調查、了解當中，看台灣能提供什麼數量的協助，如果有具體結果，也會向大家報告。

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