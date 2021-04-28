江啟臣轟蔡英文「荒謬劣行」：攻擊核四卻漠視核災廢水

記者羅婉庭／台北報導

國民黨28日召開中常會，黨主席江啟臣致詞表示，蔡英文政府一手攻擊核四公投，一邊卻漠視日本政府排放核污染廢水，是無法自我解釋的矛盾，更默認駐日代表謝長廷刻意混淆核污染廢水與反應爐冷卻水的差異。江啟臣批評，這就是民進黨自失國家利益，一味護航、討好的荒謬劣行。

江啟臣呼籲民進黨，向日方正式抗議，撤換不適任的駐日代表，並積極爭取參與第三方監管環節，確保我方可具體參與監理日本政府處理核廢水過程。

江啟臣說，昨天是核四封存7週年的日子，提醒我們封存不等於解決問題。今年，更是民進黨前主席林義雄創立「核四公投促進會」的30週年。時空環境的轉變，同樣深刻提醒我們，核四的存廢，有務實考量，更需要仰賴人民的智慧，共同做出最後的決定。

江啟臣表示，透過公民投票決定核四去留，本應該是過去、現在，朝野對於如何解決核四未來，的最大公約數。然而，民進黨對於核四公投、藻礁公投的猛烈攻擊、抹黑扭曲，充分展現出，對於現階段能源政策的毫無自信。

江啟臣強調，面對不同的公投案，人民可以做出不同的選擇，他再次重申，呼籲全民支持國民黨所提出的「反萊豬食安公投」、「公投綁大選公投」，力求「公投過關、萊豬滾蛋」，並且透過公民投票，勇敢表達針對「珍愛藻礁公投」，以及「重啟核四公投」的正反意見，讓能源與環保政策，回歸人民自決。

「蔡英文所領導的民進黨可以繼續抹黑，扭曲公投。」江啟臣批評，每一次抹黑，都將變成民進黨的自我否定，更是污衊曾經為直接民主努力的民進黨前輩們。民進黨遺忘的民主榮光，必須用公投選票來提醒。8月28日、剩下四個月時間，全民一起走進投票所，用公投選票，一起見證優質的直接民主歷程。

▲國民黨主席江啟臣主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）