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費鴻泰要求游錫堃為監視器道歉　預告下週安排林志嘉專案報告

▲▼立法院院會 國民黨團議場抗議院長游錫堃裝監視器監視在野黨 要求游錫堃道歉 秘書長林志嘉說明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團抗議立法院裝監視器監視在野黨，要求院長游錫堃道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院在23日爆出在各黨團安裝監視器，國民黨團總召費鴻泰痛批，立法院監視在野黨進行政治偵防，除了要求立法院長游錫堃道歉，也預告下週將在司法及法制委員會安排專案報告，請立法院秘書長林志嘉詳細說明。

立法院23日召開院會，討論事項處理至約上午10時50分時，國民黨團因不滿遭裝設監視器一事，由費鴻泰率領黨籍立委進入議場，並且站上發言台高舉「政治偵防，無所不在」、「全面執政，全面監控」等標語抗議，游錫堃隨即宣布院會休息5分鐘。

隨後，費鴻泰站上主席台表示，台灣在民進黨執政後變得墮落，他要求游錫堃出面向社會大眾說明道歉，「開會的時間到了，麻煩你出來處理好嗎」。

費鴻泰痛批，現在的立法院長是民進黨籍，立法院卻要做這種下三濫的行為，對在野黨立委進行政治偵防非常惡劣，並質疑其中有工程弊案、立法院有人涉入貪污，否則為何得標的廠商不來施工。

費鴻泰也預告，下週將請司法及法制委員會召委、國民黨立委葉毓蘭安排專案報告，要求林志嘉詳細說明原因到底是什麼，針對這種惡劣、下三濫、不入流的行為，到底有沒有人在包工程，並對在野黨進行政治攻防。

對此，游錫堃約於上午11時27分再度進入議場宣布開會，有關國民黨團提出權宜問題，林志嘉表示，立法院曾於2004年建置本院監視系統，另於2009年更新過，國民黨團門口兩支則為2012年新增。

林志嘉指出，本次國會安全監控系統汰換案，是於2020年12月辦理，今年3月起進行監視器換新工程，是全院通案換新，除民眾黨團辦公室於今年溝通過後新設，其餘位置全部比照舊有規劃，新機測試完成就會拆除舊機。

林志嘉說明，此次新換攝影機機器是我國慧友科技的全台製產品，也比照舊案僅具錄影功能並無使用錄音、機器本身也無刷臉功能。如黨團有疑義可以切結不裝設，立法院都會尊重黨團及委員的意見。

游錫堃則表示，按照議事規範，本案屬議場外事宜，並非議場內事宜，因此不處理，引來國民黨團不滿痛批「院長這是立法院的事」、「為何民進黨沒有裝」、「民進黨就是警察國家監視國民黨」，游錫堃則於上午11時35分再次宣布休息。

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