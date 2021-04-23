快訊／立法院變海底撈？　陳玉珍爆安裝監視器遠端監控國民黨

記者徐政璿／台北報導

知名火鍋店「海底撈」加拿大分店被爆料監視器影像回傳中國大陸，引發熱議，台灣海底撈最新聲明聲明強調「不會在台灣以外地區備份」。無巧不巧，立法院在今（23日）也被爆出在各黨團安裝監視器，遭質疑在進行政治偵防。

▲立法院安裝監視器。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

國民黨立委陳玉珍23日受訪表示，立法院針對國民黨團的門口、書記長門口安裝監視器，短短的大概5米的地方左右各一支，而且是具有收音功能、遠端監控功能、夜視功能、紅外線功能。

陳玉珍不滿指出，堂堂的國會議員，竟然必須要被立法院監視，還有民眾黨也有，這根本就是針對在野黨團做政治攻防。

陳玉珍說，立法院是全國最高的民意機關，每個人民都有免於恐懼的自由，國會議員也是一樣，更何況立委是代表民意，這個「綠色恐怖」超過「白色恐怖」。

民眾黨立委高虹安受訪時則說，有看到立法院資訊處公告，因為維安需求，在民眾黨走廊裝了兩支監視器，但立法院沒有主動告知民眾黨團，等到黨團去問，立法院才來溝通。

高虹安強調，立法院要安全相關基礎建設不會反對，但事前應該要好好溝通。

立法院秘書長林志嘉今（23）日回應，立法院曾於93年建置本院監視系統，另於98年更新過，國民黨團門口兩支則為101年新增。

林志嘉指出，本次國會安全監控系統汰換案，係於109年12月辦理，今年3月起進行監視器換新工程，是全院通案換新，除民眾黨團辦公室於今年溝通過後新設，其餘位置全部比照舊有規劃，新機測試完成就會拆除舊機。

林志嘉說，此次新換攝影機機器是我國慧友科技的全台製產品，也比照舊案僅具錄影功能並無使用錄音、機器本身也無刷臉功能，如黨團有疑義可以切結不裝設，立法院都會尊重黨團及委員的意見。