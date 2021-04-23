　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／立法院變海底撈？　陳玉珍爆安裝監視器遠端監控國民黨

記者徐政璿／台北報導

知名火鍋店「海底撈」加拿大分店被爆料監視器影像回傳中國大陸，引發熱議，台灣海底撈最新聲明聲明強調「不會在台灣以外地區備份」。無巧不巧，立法院在今（23日）也被爆出在各黨團安裝監視器，遭質疑在進行政治偵防。

▲▼立法院加裝監視器 國民黨團外走廊 議場走廊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院安裝監視器。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

國民黨立委陳玉珍23日受訪表示，立法院針對國民黨團的門口、書記長門口安裝監視器，短短的大概5米的地方左右各一支，而且是具有收音功能、遠端監控功能、夜視功能、紅外線功能。

陳玉珍不滿指出，堂堂的國會議員，竟然必須要被立法院監視，還有民眾黨也有，這根本就是針對在野黨團做政治攻防。

陳玉珍說，立法院是全國最高的民意機關，每個人民都有免於恐懼的自由，國會議員也是一樣，更何況立委是代表民意，這個「綠色恐怖」超過「白色恐怖」。

民眾黨立委高虹安受訪時則說，有看到立法院資訊處公告，因為維安需求，在民眾黨走廊裝了兩支監視器，但立法院沒有主動告知民眾黨團，等到黨團去問，立法院才來溝通。

高虹安強調，立法院要安全相關基礎建設不會反對，但事前應該要好好溝通。

立法院秘書長林志嘉今（23）日回應，立法院曾於93年建置本院監視系統，另於98年更新過，國民黨團門口兩支則為101年新增。

林志嘉指出，本次國會安全監控系統汰換案，係於109年12月辦理，今年3月起進行監視器換新工程，是全院通案換新，除民眾黨團辦公室於今年溝通過後新設，其餘位置全部比照舊有規劃，新機測試完成就會拆除舊機。

林志嘉說，此次新換攝影機機器是我國慧友科技的全台製產品，也比照舊案僅具錄影功能並無使用錄音、機器本身也無刷臉功能，如黨團有疑義可以切結不裝設，立法院都會尊重黨團及委員的意見。

▲▼立法院加裝監視器 國民黨團外走廊 議場走廊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院加裝監視器 國民黨團外走廊 議場走廊。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」　律師轟中壢警濫權：分局長涉包庇
快訊／東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名
行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中美洲銀行設立台灣辦事處　吳釗燮：期待打造更堅實的合作關係

國民黨團抗議立院監控疑雲　民進黨團反批：犧牲勞工權益

《職災保險法》三讀！所有勞工強制納保　全台新增33萬人受惠

染疫機師到過台北清真寺　賴清德：台灣相對安全但不能掉以輕心

抗議監視器反遭民進黨控不挺勞工　國民黨團轟：污辱人民的智商

「未採實名制」恐成破口　台北清真寺：先暫停一週宗教活動

台北清真寺400人活動爆確診案例　北市急消毒「緊盯5／16開齋節」

「三接工程如火如荼進行中」　孫大千批蔡英文「再次」利用環團

萬巒豬腳被指「來源非國產」　屏東縣秀證明：不要信口開河

華航2機師染疫4／16足跡曝光　台北清真寺：今日暫停主麻

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

中美洲銀行設立台灣辦事處　吳釗燮：期待打造更堅實的合作關係

國民黨團抗議立院監控疑雲　民進黨團反批：犧牲勞工權益

《職災保險法》三讀！所有勞工強制納保　全台新增33萬人受惠

染疫機師到過台北清真寺　賴清德：台灣相對安全但不能掉以輕心

抗議監視器反遭民進黨控不挺勞工　國民黨團轟：污辱人民的智商

「未採實名制」恐成破口　台北清真寺：先暫停一週宗教活動

台北清真寺400人活動爆確診案例　北市急消毒「緊盯5／16開齋節」

「三接工程如火如荼進行中」　孫大千批蔡英文「再次」利用環團

萬巒豬腳被指「來源非國產」　屏東縣秀證明：不要信口開河

華航2機師染疫4／16足跡曝光　台北清真寺：今日暫停主麻

台東部落食尚店家甄選5月14日前報名　最高獲50萬改造基金

鳳梨找到初戀…半天後反轉嘆「拎北咧衰」！　網幫QQ：比悲傷更悲傷的故事

蔡依林演唱會公休一天　她竟驚吐：很想退休

首屆「桃園繡球花季」5／8日展開　賞花族不能錯過！

中職二軍／洪聖欽6局優質先發壓制兄弟　黃鈞聲傷癒已出賽2場

華航確診機師赴清真寺畫面曝！衛生局匡列隔離對象　現場大消毒

趙麗穎、福原愛離婚　陳淑芳嘆：婚姻不該輕易結束

古久保分享自身經驗　張進德目標先蹲滿5局

疫情打掉重練！大提琴女神沉澱10個月組隊　從行政到演出都一手包

男偷車接兒子遭員警3槍擊斃，兒喊：別開槍！他是我爸

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

快訊／《跟騷法》過關！8種死纏爛打最重關5年

高雄十年最有感建設　冠軍是韓國瑜政績

雙帥開打！吳怡農、蔣萬安先後登網紅節目搶曝光

台北清真寺爆確診案例　北市急消毒

中科院台東試射「無限高」飛彈　巨光「劃破黑夜」20秒

洪慈庸：社會不友善讓人不敢生　「永遠記得被郭董酸忙結婚生孩」

藍青年打臉2025非核家園　再生能源4年僅成長0.7％

陳柏惟罷免案未達2成？　趙少康：顏家不該出面

生育率將墊底？學者估「14萬」籲鼓勵結婚

賴士葆批立院裝監視器：我要訴諸國際

李德維質疑萬巒豬腳「參雜美豬」　屏東3立委不滿要求立即道歉

三接蓋定了！總統府要環團「心胸開放」

游淑慧爆「1層隔16間房」超狂違建　現勘結局翻轉

快訊／立法院變海底撈？爆安裝監視器盯「在野黨」

更多熱門

相關新聞

賴士葆批立院裝監視器比白色恐怖可怕

賴士葆批立院裝監視器比白色恐怖可怕

立法院23日爆出在各黨團安裝監視器，遭質疑在進行政治偵防。對此，國民黨立委賴士葆在臉書表示震驚與憤怒，並批評此舉比白色恐怖時代的警總、祕密警察更令人震懾，他一定會訴諸國際社會，以正視台灣在野國會議員被執政當局剝奪言論自由。

游錫堃：監視器妥善處理前相關工程暫停

游錫堃：監視器妥善處理前相關工程暫停

費鴻泰要求游錫堃道歉　預告安排專案報告

費鴻泰要求游錫堃道歉　預告安排專案報告

立院也有「海底撈」監視？　林志嘉：全院通案換新

立院也有「海底撈」監視？　林志嘉：全院通案換新

海底撈再發4點聲明：若違法願承擔

海底撈再發4點聲明：若違法願承擔

關鍵字：

海底撈立法院監視器

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

范逸臣「紅隊很多摩擦」退賽後吐實！

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面