快訊／國民黨團前4組監視器　立法院下午火速拆除

▲立法院總務處派員拆除國民黨團前的監視器。（圖／記者楊蕓攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院近日汰換安裝監視器，國民黨團指控監視器對著黨團辦公室拍攝，質疑進行政治偵防。國民黨立委費鴻泰28日上午質詢時要求將監視器拆除，立法院秘書長林志嘉承諾，只要發函來就會立刻派人拆除，立法院總務處約在下午3點半左右，前往拆除國民黨團前的4支監視器。

針對國民黨團指控，黨團辦公室前被加裝附設錄音、遠端監控、人臉辨識功能的監視器，痛批立法院進行政治偵防。林志嘉28日上午在立法院司法及法制委員會說明，本次共汰換安裝603支監視器，其中557支為既有安裝數量，設點不變，另分別於院長官邸、新店典藏館、住宿會館地下車道、研究會館、黨團辦公室外廊、警察勤務所等場地的公共區域加裝46支。

「台灣是民主國家，立法院為國家最高民主殿堂，絕不容許侵犯人權、政治偵防相關行為。」林志嘉強調，新攝影機只用於錄影，「並未規劃也未購買錄音、遠端監控及傳輸功能，本院使用系統亦不支援攝影機的人臉偵測功能。」

由於國民黨團強烈反對裝監視器，立法院長游錫堃於4月23日院會裁示，調查釐清相關疑義，並向各黨團報告說明，在妥善處理之前，國會安全監控系統工程暫停施作。至於何時復工，林志嘉答詢時表示，預計週四、週五一一向各黨團報告，「在每個黨團都沒意見的狀況下才會恢復工作。」