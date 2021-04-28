快訊／黑衣人闖松山分局爆滅證風波　陳家欽：警政署不縱容、不包庇嚴辦

記者楊蕓／台北報導

台北市警局松山分局中崙派出所日前遭人闖入，砸毀電腦，再爆出監視器影像遭人為刪除。對此，警政署長陳家欽28日表示，第一時間員警沒有逮捕現行犯嚴正執法，他深表痛心，也要求台北市警察局務必真實、誠實面對並還原真相，警政署的態度就是「不縱容、不包庇」，違法者一律嚴辦。

▲警政署長陳家欽。（圖／記者屠惠剛攝）

北市松山分局爆出一名員警與一群黑衣人起爭執，對方進入局內砸壞電腦，不過，事發第一時間並未被公開，反而在「靠北警察」粉專被匿名檢舉才被揭露，案情大逆轉，北市警局長陳嘉昌表示，把監視畫面救回後調查發現，所長不慎把檔案格式化，針對所長、副所長有湮滅證據嫌疑，已依縱放人犯及湮滅證據函送地檢署偵辦。

陳家欽28日在立法院受訪時表示，對於民眾闖入松山分局中崙派出所實施暴力一事，第一時間員警沒有逮捕現行犯嚴正執法，他深表痛心，也要求台北市警察局務必真實、誠實面對並還原真相，相關嫌犯10人分兩批函辦。

對於副所長涉嫌煙滅證據、縱放嫌犯，陳家欽表示，一律法辦，且分局長在第一時間對外說明時，沒有了解狀況提供錯誤訊息，造成外界質疑，影響警局信譽，監督不週已調整為內勤職務，陳家欽強調，警政署的態度就是「不縱容、不包庇」，違法者一律嚴辦。