　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／分局涉滅證、員警遭控不當盤查　陳家欽救火提3大解方

▲▼立法院司法法制委員會 林志嘉 陳家欽 堵訪 松山分局相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲警政署長陳家欽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

台北市警局松山分局中崙派出所日前遭人闖入砸毀電腦，再爆出所長、副所長涉嫌湮滅證據，以及一名音樂老師指控遭中壢員警不當盤查事件，兩起事件嚴重衝擊警察形象，引發社會議論。對此，內政部警政署長陳家欽28日前往立法院進行專題報告，他在報告中提出三大解方，包括嚴正執法維護執法威信、依法行政恪遵比例原則，並強化員警教育訓練。

立法院司法及法制委員會28日邀請立法院秘書長、內政部警政署署長列席就「國會以安全之名廣設錄音影監控系統及警察近期多起執法爭議事件侵害人權」進行專題報告。

根據警政署送抵立法院的報告，警政署提出3項策進作為，內容包括：第一，要求各警察機關遭遇群眾侵入駐地且實施暴力時，應立即通報，迅速調派警力支援，強勢壓制不法，移送法辦，絕不容許暴力挑戰公權力。

第二，警政署會持續要求員警於發動臨檢時，應恪遵比例原則，依大法官釋字第535號解釋及警察職權行使法相關規定執行，注意執勤態度與技巧，並全程開啓微型攝影機蒐證，保全證據，還原真相。

第三、強化教育訓練，以新修正法令、提升員警執法素質為導向，逐年編撰「警察實務」常訓學科及E化教材施教；邀請具司法實務經驗之專業人士，就員警執法應注意之相關法令及現場對應細節，安排案例討論互動式課程。

另外，警政署也會將「溝通技巧訓練」課程納入常訓學科講習，提升員警執勤過程與民眾溝通之能力；並加強臺灣警察專科學校學生「人權及法治」養成教育，增加「警察敘事能力與溝通」課程，從基礎紮根，強化學生執法觀念。

ET快訊
快訊／台大驚傳「有學生染疫」！　校方回應了
快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性！　侯友宜：即日停課
板橋紅衣男隨機嗆殺小學生！　「再笑，就拿刀殺了你們」
許效舜痛哭「NO媽是大家的媽媽」來不及道別：我會陪NONO很
雨一直下旱情有解？　水利署曝全台水庫進帳水量
湖口私娼寮密室曝光！誘騙年輕妹賣淫　首腦「傑克哥」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

網傳「要找到他就告他」　立委憂《跟騷法》恐曝當事人地址個資

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　即日起停課至5／5

松山黑衣人案分局長刪除監視影像　侯友宜：掩蓋證據最可恥

公設比衝破50%！高嘉瑜要內政部檢討　花敬群：沒電梯妳上樓用飛的？

國軍總兵力21.5萬人　《防衛後備動員署》任務曝光

快訊／返台備詢核廢水　外交部：謝長廷不會以任何方式出席

機師染疫血清調查陽性率高　侯友宜喊話中央擴大採檢、提供疫調資料

比張慶忠半分鐘還快　國務機要費除罪化「一句話」送出委員會　

全球200政要響應#LetTaiwanHelp　外交部：感謝支持台灣加入WHA

快訊／費鴻泰要求拆監視器　林志嘉：發函來，我們立刻派人拆除

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

7歲柔道弟遭摔27次恐成植物人！　爸曝求償金額：至少八位數以上

網傳「要找到他就告他」　立委憂《跟騷法》恐曝當事人地址個資

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　即日起停課至5／5

松山黑衣人案分局長刪除監視影像　侯友宜：掩蓋證據最可恥

公設比衝破50%！高嘉瑜要內政部檢討　花敬群：沒電梯妳上樓用飛的？

國軍總兵力21.5萬人　《防衛後備動員署》任務曝光

快訊／返台備詢核廢水　外交部：謝長廷不會以任何方式出席

機師染疫血清調查陽性率高　侯友宜喊話中央擴大採檢、提供疫調資料

比張慶忠半分鐘還快　國務機要費除罪化「一句話」送出委員會　

全球200政要響應#LetTaiwanHelp　外交部：感謝支持台灣加入WHA

快訊／費鴻泰要求拆監視器　林志嘉：發函來，我們立刻派人拆除

快訊／台大驚傳「有學生染疫」！校方：以指揮中心公告為準

福原愛「傷了江宏傑自尊」日媒戳破斬婚主因！婚後3真實狀況壓垮她

三星李健熙12兆遺產稅破紀錄！捐2萬多件國寶止血...5年分6期繳款

【廣編】純日系美少女RPG龍與少女交響曲即將登陸台灣

威廉王子爆怒火！永遠無法原諒梅根　全因「她對凱特做的事」

大統百貨出清改裝2年　還在撐！老高雄人：臨時賣場是歇業套路

性感巨星杜娃黎波「美人魚裙」S曲線逼人！加碼鏤空閃片裝太養眼

這！就是美女／「空靈系女孩」餅乾曬神級側臉　美到像是拍廣告❤

iPhone 13最新渲染圖曝光！將有7種顏色可選

布朗狂轟39分也難救　塞爾提克3連敗慘輸重建雷霆

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

快訊／林口康橋2學生驗出抗體陽性　今起停課至5／5

要拆蔣銅像　國防部千字文反對

快訊／松山分局長女兒任部長室秘書　徐國勇：法律就是法律

民進黨北市黨部高層兒涉毒　黨部依紀律評議裁決處分

總統府挺謝長廷「台灣核廢水排海」　趙少康：彷彿回到日殖時代

闖派出所砸電腦...警握手和解　王世堅怒轟：警局大門可以關了

趙少康盤點6爭議事件：立刻撤換謝長廷！

北市6間大學「96人曾去台北清真寺」

林鶴明力挺謝長廷：戒嚴時第一個反核　國民黨真的很壞心

公設比衝破50%！高嘉瑜要內政部檢討

陳嘉昌提「自請處分」：任何處分都能接受

盧秀燕支持度領先！陳冠安提一現象：扎扎實實

趙少康今赴中常會演講　內容曝光

黑衣人闖松山分局爆滅證風波　陳家欽說話了

更多熱門

相關新聞

快訊／松山分局長女兒任部長室秘書　徐國勇：法律就是法律

快訊／松山分局長女兒任部長室秘書　徐國勇：法律就是法律

台北市警局松山分局中崙派出所日前遭人闖入砸毀電腦，再爆出所長、副所長涉嫌湮滅證據。由於分局長林志誠的女兒是徐國勇辦公室秘書，外界質疑恐有包庇之嫌。對此，內政部長徐國勇28日受訪表示，這些都是沒有必要的政治聯想，他在當發言人或政委時，辦公室主任因為一篇文章不適當就撤職，「法律就是法律依法辦理，不必要做不必要的聯想」。

女教師遭警盤查上銬　陳家欽：員警再教育

女教師遭警盤查上銬　陳家欽：員警再教育

黑衣人闖松山分局爆滅證風波　陳家欽說話了

黑衣人闖松山分局爆滅證風波　陳家欽說話了

闖派出所砸電腦...警握手和解　王世堅怒轟：警局大門可以關了

闖派出所砸電腦...警握手和解　王世堅怒轟：警局大門可以關了

警方「格式化事件」影片不見

警方「格式化事件」影片不見

關鍵字：

松山分局警察陳家欽警政署長中壢派出所不當盤查

讀者迴響

熱門新聞

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

為何福原愛遭日本人咬定外遇？

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

桃園2小學生是機師家人！　2班級「停課至5／4」

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

1個10元、3粒50　納豆結帳愣：我搞錯什麼

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

2001年出生者免費看《玩命關頭》

女友奶奶都人間蒸發　家屬控孤僻啃老男涉重嫌

IKEA內湖店開幕狂吸千人排隊進場

鄭爽爆丟寵物狗！網一看胡彥斌夯歌發毛：是真的

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面