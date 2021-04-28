快訊／分局涉滅證、員警遭控不當盤查　陳家欽救火提3大解方

▲警政署長陳家欽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

台北市警局松山分局中崙派出所日前遭人闖入砸毀電腦，再爆出所長、副所長涉嫌湮滅證據，以及一名音樂老師指控遭中壢員警不當盤查事件，兩起事件嚴重衝擊警察形象，引發社會議論。對此，內政部警政署長陳家欽28日前往立法院進行專題報告，他在報告中提出三大解方，包括嚴正執法維護執法威信、依法行政恪遵比例原則，並強化員警教育訓練。

立法院司法及法制委員會28日邀請立法院秘書長、內政部警政署署長列席就「國會以安全之名廣設錄音影監控系統及警察近期多起執法爭議事件侵害人權」進行專題報告。

根據警政署送抵立法院的報告，警政署提出3項策進作為，內容包括：第一，要求各警察機關遭遇群眾侵入駐地且實施暴力時，應立即通報，迅速調派警力支援，強勢壓制不法，移送法辦，絕不容許暴力挑戰公權力。

第二，警政署會持續要求員警於發動臨檢時，應恪遵比例原則，依大法官釋字第535號解釋及警察職權行使法相關規定執行，注意執勤態度與技巧，並全程開啓微型攝影機蒐證，保全證據，還原真相。

第三、強化教育訓練，以新修正法令、提升員警執法素質為導向，逐年編撰「警察實務」常訓學科及E化教材施教；邀請具司法實務經驗之專業人士，就員警執法應注意之相關法令及現場對應細節，安排案例討論互動式課程。

另外，警政署也會將「溝通技巧訓練」課程納入常訓學科講習，提升員警執勤過程與民眾溝通之能力；並加強臺灣警察專科學校學生「人權及法治」養成教育，增加「警察敘事能力與溝通」課程，從基礎紮根，強化學生執法觀念。