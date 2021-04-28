快訊／松山分局長女兒任部長室秘書　徐國勇：法律就是法律！

記者徐政璿／台北報導

台北市警局松山分局中崙派出所日前遭人闖入砸毀電腦，再爆出所長、副所長涉嫌湮滅證據。由於分局長林志誠的女兒是徐國勇辦公室秘書，外界質疑恐有包庇之嫌。對此，內政部長徐國勇28日受訪表示，這些都是沒有必要的政治聯想，他在當發言人或政委時，辦公室主任因為一篇文章不適當就撤職，「法律就是法律依法辦理，不必要做不必要的聯想」。

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

徐國勇表示，所長隱瞞是絕對不對，當時林志誠完全相信中崙所長說法，妨礙公務是故意犯罪，與《刑法》規定故意過失是不同範疇；他並提及，林志誠當時判斷與錄影帶顯現不一樣，而中崙所長這部分有刑事責任，將由司法機關調查。

他指出，林志誠相信中崙所長說法，但林志誠也有把錄影帶送還原，從此可知，台北市警察局鑑識單位沒有徇私包庇，後續林志誠也自行處分，於是警政署先把他調離職位改內勤，後續再看司法機關處置。

徐國勇說，他昨天已經指示警政署從三部分進行，第一，有涉及刑事責任，中崙所長、副所長刪除電腦紀錄等 可能涉及相關刑事責任，移送地檢署偵辦；第二，有關年輕人涉及妨礙公務屬於非告訴乃論，一樣移送偵辦；第三，松山分局長完全相信中崙所長開兩次記者會，並沒有把疑點向媒體、大眾說清楚，可能造成誤解，且對所長有督導不周責任，後續所有督察系統繼續調查，全力介入調查。

他強調，有關刑事責任讓司法調查，警政署再根據調查結果做滾動檢討處理。