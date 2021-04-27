她合歡山賞花爆高山症　警消協力接駁送醫保命

▲婦人上合歡山賞花突出現高山症，家屬求助仁愛員警開道送醫。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

陳姓婦人日前赴合歡山武嶺旅遊、欣賞高山杜鵑，因地處高海拔，在武嶺停車場突然高山症發作、一度全身癱軟，情況十分危急；現場執行交通疏導的警員先提供氧氣瓶緩解症狀，再以警車鳴笛開道護送陳婦下山，同時通知仁愛消防分隊救護車中途接駁，協力將陳婦送醫保住一命。

警方指出，63歲的陳婦來自新竹縣，11日上午與家人一起到合歡山賞花，怎料中午12時20分左右在武嶺停車場，突然出現頭痛、暈眩、呼吸急促等症狀，最後更全身癱軟；家屬連忙將她攙扶上車，並向正執行交通疏導勤務的翠峰派出所警員賴奕祥、盧山派出所警員梁玓瑋求援。

▲婦人上合歡山賞花突發高山症，家屬求助仁愛員警開道送醫。（圖／民眾提供）

2員警見狀，先供以隨車攜帶的氧氣瓶，暫時緩解陳婦身體不適；考量當下為遊客車流擁擠時段，2員警即以警車載送陳姓婦人、鳴笛開道下山，並同時通知霧社的仁愛消防分隊，派遣救護車反向出發往武嶺前進，準備接駁。

警、消2車在12時55分於臺14甲線15.8公里處會合，仁愛消防分隊火速將陳婦送往霧社急救站醫治，保住寶貴生命；仁愛警分局長莊順智表示，目前正值高山杜鵑花期，而合歡山地處高海拔、氣溫較低，呼籲民眾上山應隨時注意身體狀況，並穿著禦寒保暖衣物。



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