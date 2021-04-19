合歡山賞花「違停綿延2.7公里」　警2天狂開140張罰單

▲合歡山玉山杜鵑吸引眾多人車，警方周末2天開出140張罰單。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

合歡山玉山杜鵑花期到，吸引大批民眾開車上山賞花，但也引發塞車和違停亂象，網路上怨聲載道；仁愛警分局指出，上周末2天共開出140張違停罰單，也再次強調合歡山周邊停車位有限，呼籲遊客儘量避開假日、多利用大眾運輸工具。

仁愛警分局統計，鳶峰、昆陽、武嶺和合歡山莊等停車場車格僅220位，適逢玉山杜鵑大爆發，車位在白天往往被「秒殺」，違停情形也相當嚴重；有網友指「從武嶺下水晶宮道路一直到石門山路段」，約2.7公里都看得路邊違停車輛，全數被開單，而停車場都被包車業者的福斯廂型車佔滿。

▲合歡山玉山杜鵑吸引眾多人車，警方周末2天開出140張罰單。（圖／民眾提供）

因為路幅狹窄，也有人抱怨違停導致車流龜速、卡在路上動彈不得，直批「垃圾違停」，或批評相關單位欠缺交通疏導配套；也有人建議應比照阿里山國家風景區，採用假日接駁公車方式來紓解車潮。

仁愛警分局表示，17日（週六）總計取締違規停車65件，含1件當場舉發，18日（週日）有75件，這兩天假日在合歡山周邊共計取締140件；，依據《道路交通管理處罰條例》56條，違停得處以600至1200元罰鍰，因山上大都是紅黃線，這一波在違停汽車駕駛部分開罰900元。

仁愛警分局指出，目前假日白天於武嶺周邊道路易壅塞路段，派遣固定交通崗加強疏導車流，夜間派遣巡邏警力機動交通疏導，以免車輛大量湧入造成交通癱瘓，如遇有交通壅塞或事故時，迅速前往處理並排除。



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