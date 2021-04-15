▲新北愈夜愈美！全台首次夜賞「萬金杜鵑」，拍到手軟網美聖地。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

全台首創「夜賞杜鵑就在萬里觀光公園」！新北市政府在萬里觀光公園以打造絕美「萬金杜鵑基地」，不僅有座落在百米花牆中的開放式玻璃花塢，更搭配玻璃燈花球，橫跨瑪鋉溪的灣潭橋也映著閃閃燈光，展現夜間杜鵑浪漫之美。現場展示1萬2000株、多達36種品系之平地杜鵑。

農業局表示，萬金地區為全台最大的杜鵑花苗產地，種植規模約30公頃，培育超過300種平地杜鵑品系，年產量約600萬株。自2019年起與金山地區農會、萬里區公所、金山區公所及當地杜鵑花農合作，著手打造「萬金杜鵑鄉」，迄今已在萬金地區主要道路沿線種植約10萬株在地杜鵑。

▲玻璃花球燈飾打造夜間賞杜鵑之唯美氣氛。

今年與在地知名店家芋圓王、福德生活、金山紅、小瑪克、熊熊花圃坊等推出聯名商品和活動，及聯手荷蘭塗鴉藝術家FLEKS和Pikka Pikka打造杜鵑意象大地藝術和商品，讓「萬金杜鵑」意象隨時隨處都能映入遊客眼簾。此外，萬金杜鵑官網還同步推出「萬金杜鵑限時三連抽」之「給個賞花的理由」活動，超值限量拭淨布與優惠券限時打卡送。

「萬金杜鵑基地」裡面共有36種品系平地杜鵑，如：皋月杜鵑、西洋杜鵑、台交杜鵑、三色杜鵑、久留米杜鵑、鹿山杜鵑、初冠雪杜鵑、金毛杜鵑、圓葉杜鵑、丁山杜鵑、黑葉杜鵑、粉紅泡泡、雙色瑪莉、肯特杜鵑等；國際級塗鴉大師FLEKS再次出手，在一階又一階的河岸上，畫上朵朵美麗的「萬金杜鵑」與品牌意象，FLEKS說：「這是很特別的塗鴉經驗，非常有意思！」

▲夜賞萬金杜鵑「灣潭橋」。

農業局長李玟表示，位於瑪鋉溪岸的萬金杜鵑基地，白天除了隱身花徑的景觀佈置讓人拍照拍不停外，晚上更首創夜賞杜鵑，透過燈飾營造唯美氛圍，橫跨瑪鋉溪的灣潭橋也映著閃閃燈光，讓民眾即使在夜間也能漫步杜鵑基地。此外，4月17日起「萬金杜鵑」官網也會進行「三連抽」，民眾千萬別錯過最後機會！「萬金杜鵑基地」展期至5月10日為止，歡迎大家一起來萬金地區賞杜鵑、萬金遊。

▲萬里觀光公園「萬金杜鵑基地」全景。

▲「萬金杜鵑基地」公園入口處。

▲「萬金杜鵑基地」河岸塗鴉。

▲花徑間景觀佈置。

美麗最大的祕密

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