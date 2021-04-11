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珍稀國寶級烏來杜鵑神秘現蹤　林口復育基地種植2500株

▲珍稀國寶級烏來杜鵑神秘現蹤 林口復育基地種植2500株。（圖／新北市農業局提供）

▲珍稀國寶級烏來杜鵑神秘現蹤，林口復育基地種植2500株。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

林口區公所攜手新北市政府農業局於林口區復育基地共同種下2500株烏來杜鵑苗株，烏來杜鵑是一種珍貴的台灣原生種杜鵑，為了讓這國寶級的珍寶能永續存留，公所也積極響應市府推廣復育烏來杜鵑異地種植。另外市府與林口觀光發展協會於18日在新寮景觀台步道第二波復育。

農業局表示，烏來杜鵑又名台北杜鵑或柳葉杜鵑，花期通常落在4-6月春季期間，它的枝葉及花形比起其他品種杜鵑來說相對較為小巧可愛，且僅分佈在台灣北部北勢溪上游一帶，數量相對稀少，但因這幾年外在環境的改變，導致它在野外瀕臨滅絕，因此市府正推廣烏來杜鵑復育。

▲珍稀國寶級烏來杜鵑神秘現蹤 林口復育基地種植2500株。（圖／新北市農業局提供）

▲嘉義大學副教授林瑞進（右）現場親自教學。

林口區長藍品畯表示，目前第一波復育活動將林口頂福里林口溪畔步道劃設為復育基地進行原生種植栽，活動當天農業局林務科長黃嘉文也至現場與福林志工服務協會的志工們一同復育烏來杜鵑，另外邀請到杜鵑研究專家嘉義大學副教授林瑞進蒞臨現場指導教學，讓原生杜鵑陸續復育成功健康地在林口戶外茁壯綻放。

林口區頂福里長蘇源和表示，很高興市府在林口溪畔復育國寶級杜鵑，未來會和志工夥伴們認養維護復育基地，之後每逢春天來臨時，歡迎大家號召親朋好友，一起來欣賞上千株國寶級烏來杜鵑美麗綻放的模樣。

▲珍稀國寶級烏來杜鵑神秘現蹤 林口復育基地種植2500株。（圖／新北市農業局提供）

▲福林志工協會志工與大家分享心得。

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