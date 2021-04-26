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嘉義市新增家寶居家護理所　照護人數超過500人次

▲嘉義市居家照護所再添生力軍，實現在地安老目標。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市居家照護所再添生力軍，實現在地安老目標。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應社區居民照護需求，家寶居家護理所成為嘉義市第13間居家護理所，市長黃敏惠出席表示，將有助擴大嘉義市的照護能量，讓病患及家屬維持生活品質，達到在地安老、在宅善終的目標。

黃敏惠表示，隨著醫療科技大幅進步，人類平均壽命也逐漸上升，但是不可能不老，重點是要老得健康、愉快又幸福，讓健康餘命越長。透過居家護理師定期訪視，可減少病患因長期住院引發的合併症，家屬也省去往返醫院所花費的人力物力，病患在家就能得到醫護專業人員照顧，一舉數得。

▲嘉義市居家照護所再添生力軍，實現在地安老目標。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠指出，嘉義市擁有豐沛的醫療及照護服務資源，是衛生福利部國民健康署推動的第1個高齡友善示範城市，試圖預防及延緩年長者的衰弱或失能，讓他們得到良好的照顧。而且依據衛福部公布最新統計顯示，嘉義市每萬人口護理人員數為119.99人，高於全國每萬人口護理人員數的60.84人，位居全國第一。

▲嘉義市居家照護所再添生力軍，實現在地安老目標。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市家寶居家照護所開幕。（圖／嘉義市政府提供）

衛生局說明，居家護理所收案對象，包括留置管路病患、居家呼吸照護病人，及長期照顧有居家護理需求者。居家護理師將前往符合資格的個案家中，提供傷口護理、一般身體檢查和營養評估、用藥指導與藥物注射、更換或移除鼻胃管、留置導尿管或氣切管、代採檢體送醫院檢驗等多項服務項目。

衛生局表示，全市有13家居家護理所，東區共6間、西區則有7間，分別為戴德森醫療財團法人附設嘉基居家護理所、天主教中華聖母修女會醫療財團法人附設天主教聖馬爾定居家護理所、陽明醫院附設居家護理所、喜樂康居家護理所、慈恩居家護理所、世華居家護理所、臺中榮民總醫院嘉義分院附設居家護理所、衛生福利部嘉義醫院附設居家護理所、盧亞人醫院附設居家護理所、仁德居家護理所、嘉康居家護理所、欣松居家護理所、家寶居家護理所等，各居家護理所均配置多名專業人員，每月服務人數超過500人。

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