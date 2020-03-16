雲林長照機構公共化獲衛福部同意　可獲補助增加住宿長照

▲臺大雲林分院爭取設置住宿型長照機構預定地緊鄰雲林縣府文化處，佔地近一公頃，其中公有地有0.6公頃、私有地0.3公頃，雲林縣長張麗善今日前往會勘，指示成立專案平台即時跨局處室溝通協調。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣人口老化高居全國第二，目前65歲以上人口數為12萬6千人，若以失能率12.7%推估，約需1萬6千個床位，現有住宿型長照機構不敷使用；雲林縣衛生局輔導臺大雲林分院提出「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」申請，16日於預定地現勘，指示成立專案平台即時跨局處室溝通協調，希望能加速此案進行。

臺大雲林分院爭取設置住宿型長照機構預定地緊鄰雲林縣府文化處，佔地近一公頃，其中公有地有0.6公頃、私有地0.3公頃，雲林縣長張麗善今天與副縣長謝淑亞、衛生局長、城鄉發展處長等人前往會勘，另鄰旁尚有公有土地一塊，張麗善亦指示著手規劃，加強綠美化並建置遊戲、健身設施等延伸使用。

衛生局長曾春美指出，台灣將於2026年進入「超高齡社會」，屆時65歲以上老年人口所占比率將達20%，現有住宿型長照機構有55家共3342床，佔床率超過9成。為此雲林縣衛生局輔導臺大醫院附設雲林分院向衛生福利部提出申請，規劃在斗六分院附近設置總床數214床的住宿型長照機構，可獲補助約2億元，不足部分由臺大醫院自籌。

雲林縣長張麗善表示，床位嚴重不足許多長輩要到外縣市的機構，縣府輔導臺大雲林分院向衛福部申請設置住宿型長照機構，已初步獲得同意，為縮短用地取得期程，將由縣府協助向國有財產署提出撥用，再由縣府委託台大雲林分院管理，用地取得即可著手籌建工程。

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