　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林長照機構公共化獲衛福部同意　可獲補助增加住宿長照

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲臺大雲林分院爭取設置住宿型長照機構預定地緊鄰雲林縣府文化處，佔地近一公頃，其中公有地有0.6公頃、私有地0.3公頃，雲林縣長張麗善今日前往會勘，指示成立專案平台即時跨局處室溝通協調。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺大雲林分院爭取設置住宿型長照機構預定地緊鄰雲林縣府文化處，佔地近一公頃，其中公有地有0.6公頃、私有地0.3公頃，雲林縣長張麗善今日前往會勘，指示成立專案平台即時跨局處室溝通協調。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣人口老化高居全國第二，目前65歲以上人口數為12萬6千人，若以失能率12.7%推估，約需1萬6千個床位，現有住宿型長照機構不敷使用；雲林縣衛生局輔導臺大雲林分院提出「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」申請，16日於預定地現勘，指示成立專案平台即時跨局處室溝通協調，希望能加速此案進行。

臺大雲林分院爭取設置住宿型長照機構預定地緊鄰雲林縣府文化處，佔地近一公頃，其中公有地有0.6公頃、私有地0.3公頃，雲林縣長張麗善今天與副縣長謝淑亞、衛生局長、城鄉發展處長等人前往會勘，另鄰旁尚有公有土地一塊，張麗善亦指示著手規劃，加強綠美化並建置遊戲、健身設施等延伸使用。

衛生局長曾春美指出，台灣將於2026年進入「超高齡社會」，屆時65歲以上老年人口所占比率將達20%，現有住宿型長照機構有55家共3342床，佔床率超過9成。為此雲林縣衛生局輔導臺大醫院附設雲林分院向衛生福利部提出申請，規劃在斗六分院附近設置總床數214床的住宿型長照機構，可獲補助約2億元，不足部分由臺大醫院自籌。

雲林縣長張麗善表示，床位嚴重不足許多長輩要到外縣市的機構，縣府輔導臺大雲林分院向衛福部申請設置住宿型長照機構，已初步獲得同意，為縮短用地取得期程，將由縣府協助向國有財產署提出撥用，再由縣府委託台大雲林分院管理，用地取得即可著手籌建工程。

►他奶奶的美麗小秘訣


【其他新聞】

►加強管制！台大雲林分院即日起「任何人」驗健保卡才能進入

►家長狂call問還要上課嗎？北部確診男高中生該班停課「學校今正常作業」

►救護畫面曝！彰化狠父痛揍4歲男童「扔馬路等死」…鄰居一路急奔轉3路口引導

►台北市宣布：7/14前各級學校師生禁止出國

►案59高中生「1月赴希臘旅遊」　網氣炸詛咒...親友揭始末「風向變了」

ET快訊
與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角「全裸搖男體」哽咽：別同情我
金融業出現確診首例　金管會緊急下令：出國須控管
快訊／永和「盧禮勇」香港返台居家檢疫失聯　新北公布姓名尋人
金融業傳首例確診　國泰金開第一槍祭「出國禁令」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

女駕駛撞到牛命危！台東縣查核成功鎮養牛戶　再不改善就沒收

南投縣社區評鑑起跑　30個社區同台競技，力爭全國社區選拔佳績

池上老農「眼前一黑」倒臥路中　路過員警熱心送返家

雲林長照機構公共化獲衛福部同意　可獲補助增加住宿長照

龍鋒企業再捐贈救護車1部　黃偉哲代表接受

交大搶救生命添利器　企業家捐贈AED

加強管制！台大雲林分院即日起「任何人」驗健保卡才能進入

埔里鎮大湳農村社區重劃區　多功能活動中心綠建築開工動土

海巡沿岸多功能艇運抵金門　900匹馬力+靈活性嚴防大陸漁船越界

頭份為恭醫院急診室防疫添利器　企業集團捐贈抑菌平板燈104盞

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

遭病人嗆「不情願就不要發！」藥師霸氣反擊：今日不賣口罩

譚德塞說話了：歐洲是病毒中心　每日確診數「超過大陸爆發期」

揭尼泊爾大象節殘忍虐待真相！ 30分鐘狂鞭23次...廠商怒退贊助

主子喝水固定老地方「順便洗腳」　木架角落長出菇菇...媽驚呆PO網

女駕駛撞到牛命危！台東縣查核成功鎮養牛戶　再不改善就沒收

南投縣社區評鑑起跑　30個社區同台競技，力爭全國社區選拔佳績

池上老農「眼前一黑」倒臥路中　路過員警熱心送返家

雲林長照機構公共化獲衛福部同意　可獲補助增加住宿長照

龍鋒企業再捐贈救護車1部　黃偉哲代表接受

交大搶救生命添利器　企業家捐贈AED

加強管制！台大雲林分院即日起「任何人」驗健保卡才能進入

埔里鎮大湳農村社區重劃區　多功能活動中心綠建築開工動土

海巡沿岸多功能艇運抵金門　900匹馬力+靈活性嚴防大陸漁船越界

頭份為恭醫院急診室防疫添利器　企業集團捐贈抑菌平板燈104盞

謝佳見帶師弟妹春遊「抗疫」！　大元滑獨木舟「嚇到翻船」慘輸…晚餐被罰當僕人

睡不好睜眼一看「天花板有貓」！　她嚇傻：要找房子搬家了

直播中！襯衫男亂入怒斥：是你們隱瞞真相...女記者無奈大翻白眼

女駕駛撞到牛命危！台東縣查核成功鎮養牛戶　再不改善就沒收

影／股市震盪劇烈　專家帶你找出賺錢關鍵契機

林益如防疫改當單車族　騎車通勤「體脂下降2%」：健康又環保

爸爸離世…男星欲找回「家人連結」　牠們意外成開啟話題潤滑劑

上岸產卵遭輾！母斑龜「頭骨到腋下骨折」　留3顆蛋遺憾離世

金融業員工染疫波及金融圈　保險局要求各公司設「防疫長」

北市禁師生出國採「柔性勸導」　黃珊珊：有侵害人民權利問題

丫頭跟鄧紫棋唱KTV！　娃娃音《泡沫》讓她笑到唱不下去

地方熱門新聞

網紅吃屎哥挨K　竟是自導自演送辦

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

2020瑞里紫藤花季嘉義瑞里登場

口罩在家輕鬆購　實名制2.0 網路預購上路

花百萬造神！傅崐萁作文簿被罵翻

雙手噴酒精　她沒乾就揉眼…角膜缺損

為恭防疫添利器　企業捐抑菌燈百盞

台南林初埤「2020木棉花季」完美落幕

退休校長種蓮霧堅持草生　安全又好吃

海巡沿岸多功能艇運抵金門　防疫+巡緝尖兵

攤商墜天井　褲管勾鋼筋倒吊亡

快訊／台中送肉粽跨「3區」！議員證實：真的

河樂廣場每星期二休園一天

更多熱門

相關新聞

口罩之亂凸顯經濟部的行政失能

口罩之亂凸顯經濟部的行政失能

面對新冠狀肺炎疫情來襲，世界各國嚴陣以待，紛紛公告「緊急狀態」，但有法律學者指出，我國政府並未《傳染病防治法》第18條，啟動「全民防衛動員準備體系」。從近一個多月來的口罩之亂，即可看出經濟部疏於準備的行政失能！

台大雲林分院即日起進出一律大門查驗通關

台大雲林分院即日起進出一律大門查驗通關

任31年村長為獨老奉餐換尿布　村民：憑實力無誤

任31年村長為獨老奉餐換尿布　村民：憑實力無誤

雲林身障福利中心一名男子墜樓　傷重送醫搶救中

雲林身障福利中心一名男子墜樓　傷重送醫搶救中

雲林縣垃圾車使用次氯酸鈉自動噴灑

雲林縣垃圾車使用次氯酸鈉自動噴灑

關鍵字：

長期照護雲林縣衛福部臺大醫院雲林分院公共化

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案59「1月赴希臘」被罵爆！友揭始末風向變了

機票很便宜！回來確診全公司GG了

登機前狂嗑退燒藥！她成功通關病毒恐怖擴散

6例都是堅持出國玩　醫嗆爆案54

侯友宜宣布：新北市高中職以下　6月底前禁止出國

新店直播主捅死人　辯護律師說話

家長狂call問還要上課？確診個案學校回應了

即／慘遭醉父痛毆　4歲童狂吐扔馬路致死

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

即／桃園市高中職以下師生　8月前禁止出國

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

「漂亮寶貝」陳純甄近況曝光！44歲飄叔味

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

6例全是出國玩…政府「不敢講是誰」？　網曝原因

今晨7.5度！8縣市低溫特報　「全台連下3天雨」時間曝

更多

最夯影音

更多
新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...
台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面