台南市辦撿菸蒂淨街活動　健康環保清淨家園

▲台南市環保局、高中隌學生，同步發起「減菸撿菸淨街活動」、「探得無菸」撿菸蒂活動，2場活動約5百餘人參加，盼透過此活動喚起民眾重視菸蒂污染環境的問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局24日下午於37區同步發起「減菸撿菸淨街活動」，響應高中生在中西區河樂廣場一帶舉辦的「探得無菸」撿菸蒂活動，2場約5百餘人參加，環保局長謝世傑、副局長陳幸芬等也與學生一起撿蒂，1個小時下來，總計撿拾12萬5千根菸蒂，環保局與學生們盼透過此活動喚起民眾重視菸蒂污染環境的問題。

謝世傑局長代表因公不克前來的黃偉哲市長感謝學生及37區社區志義工熱心参與響應，讓大家看見希望，相信未來會更好。活動告一段落後，謝世傑局長也代頒發「學生服務學習時數」給學生，感謝學子們的愛鄉情懷。市議員沈震東、陳怡珍、周麗津、蔡旺詮、淺草里長陳建國、南廠里長蔡銘順、大涼里長侯福成等都來到中西區河樂廣場為學生為活動加油打氣。

青年學子愛護環境、付諸行動的心意令人感動，市府為營造健康及環境衛生，自6月1日起台南市連鎖超商、連鎖咖啡店的騎樓、走廊全面禁止吸菸，讓我們共同努力讓生活品質與環境更美好。

全台南市14所高中學生約200人來到河樂廣場參加撿拾菸蒂活動，他們穿著學校制服藉此宣示在學的他們對環境的重視。為方便參與活動者快速撿起卡在水溝縫隙的菸蒂，環保局清潔隊員特地用鐵勾拉開水溝蓋，雙方合作無間效率倍增。此外，學生們還製作宣導標語、圖示及問卷等呼籲社會大衆重視菸蒂對環境的危害，盼癮君子不要亂丢菸蒂，維護環境整潔。

檢菸蒂過程，大家真實感受到亂丢菸蒂造成的髒亂，水溝縫隙，路旁角落都可見菸蒂，短短3到5分鐘充當撿拾容器的飲料杯就半滿。環保局表示，路口、水溝縫、公園草叢樹叢間常看到菸蒂，顯然很多癮君子並未重視亂扔菸蒂帶環境及衛生帶來的負面影響，將加強取締，吸菸的朋友切勿亂丟菸蒂，為了健康著想最好趕緊戒菸。

據統計，每年全球亂扔的菸蒂超過4.5兆個，海灘、街道、水溝、花圃等隨處可見。菸蒂雖小，但亂丟會造成水資源汙染、動物誤食等問題，是應獲重視卻容易被忽略的重要環境議題。

台南一中及家齊高中的學生團隊表示，經常見到路人隨手亂丟菸蒂，街道旁等地點也常散佈許多菸蒂，環保清潔人員掃不勝掃，團隊起初構想是改良菸蒂內容物以減少對環境的汙染，後來考量學生力量較薄弱只好作罷。改舉辦大型撿菸蒂活動，期望藉由群眾力量擴大影響力，進而有機會去改善菸蒂污染環境的問題。



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