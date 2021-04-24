　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市辦撿菸蒂淨街活動　健康環保清淨家園

▲台南市環保局、高中隌學生，同步發起「減菸撿菸淨街活動」、「探得無菸」撿菸蒂活動，2場活動約5百餘人參加，盼透過此活動喚起民眾重視菸蒂污染環境的問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局、高中隌學生，同步發起「減菸撿菸淨街活動」、「探得無菸」撿菸蒂活動，2場活動約5百餘人參加，盼透過此活動喚起民眾重視菸蒂污染環境的問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局24日下午於37區同步發起「減菸撿菸淨街活動」，響應高中生在中西區河樂廣場一帶舉辦的「探得無菸」撿菸蒂活動，2場約5百餘人參加，環保局長謝世傑、副局長陳幸芬等也與學生一起撿蒂，1個小時下來，總計撿拾12萬5千根菸蒂，環保局與學生們盼透過此活動喚起民眾重視菸蒂污染環境的問題。

▲台南市環保局、高中隌學生，同步發起「減菸撿菸淨街活動」、「探得無菸」撿菸蒂活動，2場活動約5百餘人參加，盼透過此活動喚起民眾重視菸蒂污染環境的問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝世傑局長代表因公不克前來的黃偉哲市長感謝學生及37區社區志義工熱心参與響應，讓大家看見希望，相信未來會更好。活動告一段落後，謝世傑局長也代頒發「學生服務學習時數」給學生，感謝學子們的愛鄉情懷。市議員沈震東、陳怡珍、周麗津、蔡旺詮、淺草里長陳建國、南廠里長蔡銘順、大涼里長侯福成等都來到中西區河樂廣場為學生為活動加油打氣。

▲台南市環保局、高中隌學生，同步發起「減菸撿菸淨街活動」、「探得無菸」撿菸蒂活動，2場活動約5百餘人參加，盼透過此活動喚起民眾重視菸蒂污染環境的問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市環保局、高中隌學生，同步發起「減菸撿菸淨街活動」、「探得無菸」撿菸蒂活動，2場活動約5百餘人參加，盼透過此活動喚起民眾重視菸蒂污染環境的問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

青年學子愛護環境、付諸行動的心意令人感動，市府為營造健康及環境衛生，自6月1日起台南市連鎖超商、連鎖咖啡店的騎樓、走廊全面禁止吸菸，讓我們共同努力讓生活品質與環境更美好。

▲台南市環保局、高中隌學生，同步發起「減菸撿菸淨街活動」、「探得無菸」撿菸蒂活動，2場活動約5百餘人參加，盼透過此活動喚起民眾重視菸蒂污染環境的問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

全台南市14所高中學生約200人來到河樂廣場參加撿拾菸蒂活動，他們穿著學校制服藉此宣示在學的他們對環境的重視。為方便參與活動者快速撿起卡在水溝縫隙的菸蒂，環保局清潔隊員特地用鐵勾拉開水溝蓋，雙方合作無間效率倍增。此外，學生們還製作宣導標語、圖示及問卷等呼籲社會大衆重視菸蒂對環境的危害，盼癮君子不要亂丢菸蒂，維護環境整潔。

▲台南市環保局、高中隌學生，同步發起「減菸撿菸淨街活動」、「探得無菸」撿菸蒂活動，2場活動約5百餘人參加，盼透過此活動喚起民眾重視菸蒂污染環境的問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

檢菸蒂過程，大家真實感受到亂丢菸蒂造成的髒亂，水溝縫隙，路旁角落都可見菸蒂，短短3到5分鐘充當撿拾容器的飲料杯就半滿。環保局表示，路口、水溝縫、公園草叢樹叢間常看到菸蒂，顯然很多癮君子並未重視亂扔菸蒂帶環境及衛生帶來的負面影響，將加強取締，吸菸的朋友切勿亂丟菸蒂，為了健康著想最好趕緊戒菸。

▲台南市環保局、高中隌學生，同步發起「減菸撿菸淨街活動」、「探得無菸」撿菸蒂活動，2場活動約5百餘人參加，盼透過此活動喚起民眾重視菸蒂污染環境的問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市環保局、高中隌學生，同步發起「減菸撿菸淨街活動」、「探得無菸」撿菸蒂活動，2場活動約5百餘人參加，盼透過此活動喚起民眾重視菸蒂污染環境的問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據統計，每年全球亂扔的菸蒂超過4.5兆個，海灘、街道、水溝、花圃等隨處可見。菸蒂雖小，但亂丟會造成水資源汙染、動物誤食等問題，是應獲重視卻容易被忽略的重要環境議題。

▲台南市環保局、高中隌學生，同步發起「減菸撿菸淨街活動」、「探得無菸」撿菸蒂活動，2場活動約5百餘人參加，盼透過此活動喚起民眾重視菸蒂污染環境的問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南一中及家齊高中的學生團隊表示，經常見到路人隨手亂丟菸蒂，街道旁等地點也常散佈許多菸蒂，環保清潔人員掃不勝掃，團隊起初構想是改良菸蒂內容物以減少對環境的汙染，後來考量學生力量較薄弱只好作罷。改舉辦大型撿菸蒂活動，期望藉由群眾力量擴大影響力，進而有機會去改善菸蒂污染環境的問題。


入耳式藍芽耳機首選
 

ET快訊
30年也咬牙揹下去！內行曝「超現實案例」勸買房：永遠有錢人在
快訊／對流雨彈精準狂轟「南高屏」　大雨特報即刻防雨
梅雨真正開始3大指標曝　「最新預測結果令人擔心」
快訊／對流開始發展！「紅色回波」地區曝　中南部人狂回報下雨了
7歲童腦死…館長怒了：從沒看過這種摔法！親示範「3關鍵動作」
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南久旱降雨惟曾文等3大水庫進水量不多　水情仍十分嚴峻

台南學甲爐碴案地下水監測鉻、砷、銅污染差4倍　國有地將設監測井

公益包場邀族人觀影《聽見歌再唱》　黃偉哲：願快樂幸福聲音在民間傳頌

日月潭浮出「清道光23年墓碑」遺跡　文化局回應了：會劃定保護區

淨灘減塑愛地球　台南市春季淨灘修復我們的地球　

台南市辦撿菸蒂淨街活動　健康環保清淨家園

台南水情嚴峻黃偉哲要求多找水　台南找3處建築工地每日可提供1330噸水

畢業前的約定！3年後再辦演奏會　中正國中音樂班圓夢了

黃偉哲去安定保安宮祈雨　有拜有保庇台南真的下雨了！

經濟部補助2400萬　南投肉品市場變身全國首家「豬事觀光工廠」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

工人擅闖軌道遭太魯閣號撞飛　違規施工釀禍包商：不在場不知道

丟人了！小貨車忠孝橋上剛起步　「後車斗乘客重摔地上」網全看呆

騎士疑似「被小黃擋道」左切超車　不慎擦撞砂石車...重摔倒地險爆頭

妻病逝！59歲失業父獨養4歲女兒　靠白飯度每日：等孩子吃剩再吃

蔡依林撂台語..茄子蛋變「街上的蛋」　合唱《單身公害》就像婚禮歌手！

台南久旱降雨惟曾文等3大水庫進水量不多　水情仍十分嚴峻

台南學甲爐碴案地下水監測鉻、砷、銅污染差4倍　國有地將設監測井

公益包場邀族人觀影《聽見歌再唱》　黃偉哲：願快樂幸福聲音在民間傳頌

日月潭浮出「清道光23年墓碑」遺跡　文化局回應了：會劃定保護區

淨灘減塑愛地球　台南市春季淨灘修復我們的地球　

台南市辦撿菸蒂淨街活動　健康環保清淨家園

台南水情嚴峻黃偉哲要求多找水　台南找3處建築工地每日可提供1330噸水

畢業前的約定！3年後再辦演奏會　中正國中音樂班圓夢了

黃偉哲去安定保安宮祈雨　有拜有保庇台南真的下雨了！

經濟部補助2400萬　南投肉品市場變身全國首家「豬事觀光工廠」

LIVE／再增病例？機師擴大採檢結果　陳時中親上火線說明

這！就是美女／擋不住的絕對領域　OL花花秀出黑絲美腿

何時知道會上場？　小賈索妙回：我只是個打工仔

古林睿煬對決徐若熙　餅總也期待：味全會很想贏

東奧擊劍亞洲區外卡資格賽今明登場　鈍劍一姊程昕等4好手拼門票

救護車趕路中！天外飛來「凶器」射穿擋風玻璃　醫護當場慘死

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格　愛吃巧克力很浪漫、草莓控重感情

蕭煌奇高雄終場猛唱3小時　集體「掛尿袋」上陣...全場傻眼

林奕含12字遺言首度曝光　閨蜜曬「最美童年照」逼哭網：永遠記得

黑龍江嚴防疫情反彈　綏化市發現「1例復陽個案」

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

地方熱門新聞

日月潭浮出178年前墓碑　文化局回應了

台南市春季淨灘修復我們的地球　

台南市辦撿菸蒂淨街活動

台南找3處建築工地每日可提供1330噸水

澄清湖變大草原！高雄人驚：真沒水怪

12歲女童罹罕見癌症！賣爆米花籌錢治療

公益包場邀族人觀影《聽見歌再唱》

黃偉哲去安定保安宮祈雨台南真的下雨了！

台南久旱降雨惟曾文等3大水庫進水量不多

台南學甲爐碴案地下水監測鉻、砷、銅污染差4倍

麋先生溫妮聲林之王慶中捷通車

畢業前的約定！　中正國中音樂班圓夢

首屆「桃園繡球花季」　5/8日起展開

失智老翁迷途麻警妙用群組讓他平安返家！

更多熱門

相關新聞

台南找3處建築工地每日可提供1330噸水

台南找3處建築工地每日可提供1330噸水

台灣面臨半世紀以來最大的缺水危機，台南市長黃偉哲要求「多找水、多節水、多調水」三大原則抗旱，近日不斷尋找大型建築工地所汲取的地下水進行檢測，從4月21至23日共在3處工地找到合適水源，每日可提供1330噸水注入自來水管線使用。

黃偉哲去安定保安宮祈雨台南真的下雨了！

黃偉哲去安定保安宮祈雨台南真的下雨了！

高雄、台南降雨畫面曝！民眾歡呼：不用去打水了

高雄、台南降雨畫面曝！民眾歡呼：不用去打水了

曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」

曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」

鄉民女神安心亞當一日銷售　紛絲爭睹帶旺建案

鄉民女神安心亞當一日銷售　紛絲爭睹帶旺建案

關鍵字：

台南菸蒂淨街清淨家園

讀者迴響

熱門新聞

男童父重回柔道場收魂　關鍵證人舅舅恐有過失原因曝

阿姨花21萬炒股忘記密碼　13年後看市值腿軟

丫頭深夜突PO「心碎黑白文」！

影／徐睿知突指使女星做粗魯動作

腦死7歲童拔管還有呼吸！律師點出關鍵

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

郭台銘女兒「後台合照偶像蔡依林」！

大甲媽禮生48萬人追蹤　素顏照曝光讓網瘋了

二伯手作童衣遭疑盜用！網友批：瞧不起人

沒有手機40天！法15男女「終極隔離實驗」結果曝

Lulu唱一半女星失控衝上台當眾拉衣

《創造營2021》男團INTO1出道！11人名單公開

婚禮進行到一半…「大咖情歌男神」突登台獻唱！

小甜甜老公終於露臉！「激似宥勝」陽光長相曝光

快訊／林逸欣結婚了！　低胸絕美婚紗曝光

更多

最夯影音

更多
拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢
戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面