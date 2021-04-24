黃偉哲去安定保安宮祈雨　有拜有保庇台南真的下雨了！

▲台南市長黃偉哲上午前往安定保安宮上香祈雨，是不是有拜有保庇，台南曾文水庫附近真的下大雨。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，24日南部山區及花蓮地區有局部大雨發生的機率，台南市長黃偉哲上午前往安定保安宮上香祈雨，是不是有拜有保庇，台南真的下雨了，鳥友在曾文水庫拍照，也碰上下起雨，許久未下雨，大家看到下雨都是開心驚呼。

▲台南楠西區灣丘洪園休閒農場附近路降雨，民眾撐起雨傘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，24日南部山區及花蓮地區有局部大雨發生的機率，台南市長黃偉哲也於臉書開心表示「終於下雨了！」，他上午9時許，到安定保安宮參加保生大帝天上聖母聖壽時，祈求天降甘霖，結果台南曾文水庫集水區、南化、楠西、左鎮都下起大雨了。

黃偉哲說，台南市府在歸仁區1處案場抽出的地下水，初步檢測水質尚符合民生用水，我們會將先設置1台大型RO淨水設備，預計5月15日開始運作，屆時1天可提供350噸水量注入自來水管線使用。但他還是提醒大家要做好節水措施，因水情仍十分嚴峻。

▲鳥友在到曾文水庫拍野鳥，沒想到碰上下雨，雨還下得很大，大家見狀很開心。（圖／拍鳥俱樂部鳥友提供）

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷說，24日下午有鳥友在到曾文水庫拍野鳥，沒想到碰上下雨，雨還下得很大，大家見狀很開心，就是因為太久沒下雨了，不僅擔心森林大火，對於民生生計上影響也很大。



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