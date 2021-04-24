台南水情嚴峻黃偉哲要求多找水　台南找3處建築工地每日可提供1330噸水

▲台南市政府不斷尋找大型建築工地所汲取的地下水進行檢測，從4月21至23日共在3處工地找到合適水源，每日可提供1330噸水注入自來水管線使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣面臨半世紀以來最大的缺水危機，台南市長黃偉哲要求「多找水、多節水、多調水」三大原則抗旱，近日不斷尋找大型建築工地所汲取的地下水進行檢測，從4月21至23日共在3處工地找到合適水源，每日可提供1330噸水注入自來水管線使用。

台南市長黃偉哲指派邱忠川副秘書長，率領工務局、水利局、環保局、經發局、自來水公司聯手積極尋找水源，經自來水公司初步檢驗現場水質尚符合民生用水，黃偉哲已指示先設置一台大型RO淨水設備，趕在5月15日開始運作，每日可提供1330噸水量注入自來水管線使用。

台南市長黃偉哲表示，自4月19日起，他要求針對轄內地下水位較高的行政區，篩選開發規模較大的建築工地，商請起造人及承造人能留住目前開挖地下室時，排至公共排水溝的地下水；並請自來水公司至工地現場協助取樣檢測水質；接著水利局、環保局與自來水公司分別前往三處建案現場，先進行初步檢驗該地下水品質是否符合民生用水，結果抽取的地下水初步檢測是符合的。

工務局表示，為因應缺水危機，該局積極尋求有可能汲取的水源，已邀集不動產開發公會、營造業同業公會、自來水公司及府內相關單位等協助，希望建築工地開挖地下室需要抽取之地下水能夠加以利用，目前已有13個工地共襄盛舉，工務局將儘速安排時前往抽檢。黃偉哲市長呼籲，在旱象尚未解除之前，請市民朋友節約用水，多加利用再生水源，共同抗旱。

有關台南市大型建築工地確認抽取地下水回收再利用案，自4月21至23日止由邱副秘書長率領相關單位分別前往現地勘查，合計共找到工地水源1330噸／日，自來水公司初步檢驗現場水質尚符合民生用水，後續如RO淨水設備處理過的水質檢測符合飲用水標準後，自來水公司同意納入自來水供水管網,結果如下：1、4月21日會勘歸仁區佳展建設工地 地下水可利用350噸／日。2、4月23日會勘善化區宇成建設工地 地下水可利用580噸／日。3、4月23日會勘歸仁區達麗建設工地 地下水可利用400噸／日。



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