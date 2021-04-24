曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」　最新畫面曝

▲曾文水庫下雨了。（圖／翻攝自「即時影像監視器」）

記者曾筠淇／綜合報導

終於下雨了！台灣近期面臨缺水情況，中南部尤為嚴重，其中，曾文水庫的蓄水率更是跌到8.8%，讓不少人都很希望趕快下大雨解渴。而稍早，就有台南網友發文表示，「請問大家，水庫下雨了嗎？」各地區網友也開心回報，曾文水庫、南化水庫都下很大，終於有進帳了！

有網友在臉書社團「台南爆料公社-台南最大社團」上發文表示，「請問大家，水庫下雨了嗎？」貼文一出，就有不少網友開心直呼，「曾文水庫下雨了」、「南化水庫這裡也下雨」、「目前走馬瀨下雨中」、「楠西下大雨」、「現在看起來南化水庫還下蠻大的」、「水庫終於下大雨了」、「剛剛從曾文水庫回來，有下雨」、「曾文水庫剛剛有下大概1小時大雨」。

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▲曾文新村的曾文測站已累計21.5毫米的雨量。（圖／翻攝自「中央氣象局」）

根據「台灣水庫即時水情」資料顯示，曾文水庫的水情相當吃緊，有效蓄水量只剩下8.8%。值得開心的是，根據中央氣象局公布的前100名雨量站資料指出，位於台南市楠西區曾文新村的曾文測站今日已累計21.5毫米的雨量，排行第27名，讓不少民眾相當興奮。

此外，氣象局稍早也發布大雨特報，指對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，明（25）日華南雲雨區東移，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫雨。

▼中南部水情吃緊。（圖／翻攝自「台灣水庫及時水情」頁面）