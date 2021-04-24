高雄、台南降雨畫面曝！民眾歡呼：不用去打水了，把時間拿來烤肉

記者洪靖宜／高雄、台南報導

中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(24)日南部山區及花蓮地區有局部大雨發生的機率。高雄主要下雨集中在甲仙及杉林和桃源等山區；另外也有鳥友在曾文水庫拍照，也碰上下起雨，許久未下雨，不少人看到下雨都是開心驚呼。





▲高雄桃源區下大雨 。（圖／高雄原民會提供）

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▲邱議瑩至杉林日光小林參加大武壠文化節開幕碰上下大雨 。（圖／立委邱議瑩服務處提供）

由於對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(24)日南部山區及花蓮地區有局部大雨發生的機率，高雄下午出現降雨，主要落在甲仙及杉林區、桃源等山區，像是立委邱議瑩跑行程也遇到下雨，她提到：「到杉林日光小林參加大武壠文化節開幕典禮碰上難得的降雨，夥伴們都開心的甚至不撐傘啦」；另外桃源區也下起滂沱大雨，在有小朋友見狀開心拿傘玩耍，更有人發出驚呼聲「下雨了，不用去打水了，把時間拿來烤肉」。





▲高雄桃源區下大雨 。（圖／高雄原民會提供）

另外，拍鳥俱樂部會長黃蜀婷說，今天下午有鳥友在到曾文水庫拍野鳥，沒想到碰上下雨，雨還下得很大，大家見狀很開心，就是因為太久沒下雨了，不僅擔心森林大火，對於民生生計上影響也很大。

▲高雄桃源區下大雨 。（圖／高雄原民會提供）

台南市長黃偉哲也於臉書開心表示「終於下雨了！」，他說早上特地到安定保安宮，祈求天降甘霖。稍早，台南曾文水庫集水區、南化、楠西、左鎮都下起雨了。另外，台南市府在歸仁區1處案場抽出的地下水，初步檢測水質尚符合民生用水，我們會將先設置1台大型RO淨水設備，預計5月15日開始運作，屆時1天可提供350噸水量注入自來水管線使用。但還是提醒大家要做好節水措施。





▲▼曾文水庫下雨 。（圖／拍鳥俱樂部鳥友提供）

▲六龜也出現雨勢 。（圖／記者吳奕靖攝）

時間對我們來說完全沒用！

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