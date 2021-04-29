台南水情嚴峻　28日降雨量不多曾文等3大水庫總蓄水量低於1億噸　

▲台南地區28日雖有降雨，惟水庫進水量不多，曾文水庫等3大水庫蓄水量偏低，民眾仍請節約用水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南地區因對流雲系發展，有短時強降雨，截至29日上午8時，台南地區下雨雨量有限，依據即時水情資料，曾文等3水庫28日進水共23.4萬立方公尺，曾文、烏山頭、南化水庫3座蓄水庫9909，已低於10000萬立方公尺，台南水情持續嚴峻，除聁老天能持續降雨在集水區外，民眾還是要約用水。





對流雲系發展，台南從24日以來，有部分降雨，民眾都十分開心，但曾文水庫等主要水庫集水區降雨量不多，28日8時至29日8時止，只有南化水庫0.3mm雨量，為3座水庫帶來23.4萬立方公尺的降雨，南化水庫部分降雨0.3mm，帶9.1萬立方公尺，目前曾文水庫水位193.65m，蓄水量4523萬立公尺，有效蓄水僅8.88％；烏山頭水庫水位52.81m，蓄水量3462萬立公尺，有效蓄水44.06％；南化水庫水位161.54m，蓄水量1924萬立公尺，有效蓄水僅21.15％，3水庫蓄水庫僅9909萬立方公尺，仍處於出水大於進水，水庫入不敷出，台南水情並未解渴，水庫進帳很少，仍有待大量降雨來紓解目前相當嚴重的缺水困境。

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黃偉哲說，目前市府有以下作法：開源找水：1、台南有6座水資源中心，每日生產16800噸的回收水。永康再生水廠則日產2500噸，將逐步上升到每日8千噸，供應南科製程用水。2、市府盤點出19口抗旱井，每日3萬噸地下水；26口農業水井，每日4.1萬噸地下水，供廠商取用。3、從數十處大型工地挑出3處工程用地下水，5月15日後經過RO濾水後符合民生用水標準，可每日1330噸注入自來水管線。在節流省水方面：1、台南市35座游泳池停用（僅保留選手訓練用），工業大戶節水10％，非工業大戶節水11％，兩者在台南均以15％為目標，目前已合計節水500萬噸。

黃偉哲市長最後也呼籲市民朋友，請大家持續撙節用水，維持節水好習慣，用水時少量且分段。如使用水龍頭、蓮蓬頭等開關別轉到底，洗澡、洗碗、清洗等採分段少量水流刷洗，即可省下可觀水量；且水不要只用1次，洗衣水、洗澡水等用水，均可收集起來作為洗車、拖地及沖洗馬桶用等，用水減量且回收運用，隨時隨地節水。

此外，市長黃偉哲29日上午將前往台南安平開台天后宮參加「祈雨大典」，黃偉哲表示，天助也要人助，「多找水、多節水、多調水」三大原則抗旱，希望在老天能持續降雨及民眾節約用水下，齊心度過缺水難關。

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