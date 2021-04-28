水情嚴峻避免進入供5停2階段　台南市府鼓勵業者使用再生水替代

▲水情嚴峻，台南市政府為避免進入供5停2階段，除鼓勵業者使用再生水替代外，也積極找水增加水源，共度缺水危機。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

因應水情嚴峻，台南市政府上周宣布4月26日起全市洗車場、游泳池、三溫暖等業者停止供水，目前已落實執行，針對部分業者所提意見，市府強調會持續與業者溝通，加強相關配套措施，出動水車協助業者載運再生水、提供減稅方案、保障減班休息勞工的權益，還提供「充電再出發」員工訓練計劃。

市府發言人田玲瑚表示，一個加油站附設洗車每日使用自來水，約可提供53個家庭用戶每日用水所需（台南市加油站每日洗車平均用水量為15公噸，單一家庭戶每日自來水生活用水量約283公升），市府會持續與業者加強溝通、取得共識，並強化相關配套措施。全市約有135家加油站洗車場，目前已完成60家鉛封，還有75家，市府經發局會先強化宣導溝通再執行，並協助業者使用再生水替代。

田玲瑚說，市長黃偉哲感謝業者共體時艱，特別要求市府跨局處應整合起來，協助業者載運再生水作為替代，協調工務局、環保局、消防局出動水車協助，水車的費用由政府負擔。此外，黃偉哲市長也指示財稅局主動輔導受影響營業店家申請減徵房屋稅，減輕房屋稅負擔。

田玲瑚指出，受到影響的勞工，市長黃偉哲也指示勞工局應保障減班休息勞工的權益，減工期間薪水不得低於基本工資新台幣24000元；減班休息的勞工朋友，可依「充電再出發訓練計畫」申請補助，訓練津貼新台幣160元／小時（每月最高120小時）；而「安心就業計畫」亦提供勞工申請相關薪資差額補助之管道。

除了節流之外，市府也積極開源，台南公私部門「動起來」，積極使用回收水作為洗掃街道、澆灌行道樹和非人體接觸的各類用水，每日使用回收水約6000噸，除了每日進減少動用自來水，達到「多省水」目標。此外，市府也積極開源找水，有三大方向：1、南科用水部分：台南有六座水資源中心，每日生產16800噸的回收水。永康再生水廠則日產2500噸，將逐步上升到每日8千噸，供應南科製程用水； 2、廠商用水部分：市府盤點出19口抗早井，每日3萬噸地下水，26口農業水井，每日4.1萬噸地下水供廠商取用；3、民生用水部分，從數十處大型工地挑出3處工程用地下水，經過RO濾水後符合民生用水標準，可每日1330噸注入自來水管線。

田玲瑚強調，請業者配合限水、鼓勵業者使用再生水替代，是為了廣大民生用水考量，儘量避免進入供5停2階段。市府目前正積極推動「開源」、「節流」方案，期待全民共體時艱，以解燃眉之急，也期待早日天降甘霖，天助自助，解決水庫拉緊報的危機。

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