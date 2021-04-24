提醒美方堅持「一中原則」　王毅：打台灣牌就是玩火

▲2021年4月23日晚，國務委員兼外長王毅在北京同美國對外關係委員會進行視頻交流。 （圖／翻攝 大陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

中國外交部國務委員兼外長王毅昨(24日)在北京應邀同美國對外關係委員會視頻交流，由美國對外關係委員會會長哈斯主持視訊會議，近500名美方各界人士在線參加。除了談及中美矛盾關係，王毅特地點出台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，並且奉勸美國打「台灣牌」非常危險，是在玩火。

王毅從戰略層面就如何看待中美關係談了五點看法：第一，希望美國客觀認識和理性對待中國的發展。 第二，希望美國同中國走出和平共處、合作共贏的新路。 第三，希望美國尊重和包容中國自主選擇的道路和制度。 第四，希望美國踐行真正的多邊主義。 第五，希望美國停止干涉中國的內政。

▲台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題。（圖／達志影像／美聯社）

談到第五點，王毅強調，「希望美國不要動輒干涉中國的內政。」主權和領土完整事關國家的核心利益，同任何其他國家一樣，在這個重大原則問題上，中國同樣不可能妥協退讓。 美方不能一邊在涉台、涉疆、涉港等問題上反覆挑戰中方權益，一邊又指望中方在美方關心的問題上給予配合。

王毅表示，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題。 堅持一個中國原則、反對台獨、維護台海地區和平穩定也符合美國的戰略利益。 打「台灣牌」非常危險，是在「玩火」。 兩岸實現統一是歷史大勢。 我們願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，同時堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動。

王毅再次提醒，我們希望美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，不要試圖挑戰和突破中方政策的底線。

▲日前因「強迫勞動」疑雲，外界發起抵制新疆棉。（圖／路透社）

針對涉疆問題，王毅認為，這不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂、反極端主義問題。針對前些年新疆地區嚴峻的暴恐形勢，中國政府依法打擊暴力恐怖活動，並採取一系列去極端化舉措，以教育方式剷除恐怖主義產生的土壤，取得了積極成效。新疆已連續4年多未發生暴恐案件。

他還指，所謂「種族滅絕」、「強迫勞動」是出於政治目的捏造的彌天大謊。王毅反指，美國在「反恐戰爭」時期，將中國視為夥伴，雙方一致將東伊運列入恐怖主義組織名單。現在卻翻臉不認帳，聲稱要把東伊運移出名單。這種雙標和隨意讓國際社會質疑美方還有沒有原則？王毅說，歡迎美國朋友實地到訪新疆，親身瞭解真實的新疆，而不是偏聽偏信那些謊言和謠言。

另外，在香港議題上，王毅指，無論是香港國安法，還是今年修訂香港選舉辦法，都是為了完善一國兩制體系，確保一國兩制、港人治港、高度自治行穩致遠，實現香港長治久安。

修訂香港選舉辦法，重在落實愛國者治港這一基本原則。王毅指，這是鄧小平在香港回歸前就明確提出來的，是推進一國兩制的政治保障。他呼籲美方應尊重中國政府為落實好一國兩制所做的努力。