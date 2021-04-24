諷美干涉內政　王毅：民主不是可口可樂，全世界一個味道

▲2021年4月23日，大陸國務委員兼外長王毅在北京同美國對外關係委員會進行視頻交流。（圖／翻攝 大陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

中國外交部國務委員兼外長王毅昨(24日)在北京應邀同美國對外關係委員會視頻交流，由美國對外關係委員會會長哈斯主持視訊會議，近500名美方各界人士在線參加。王毅大談中美現今關係，並且用可口可樂做比喻。他表示，「民主不是可口可樂，全世界只有一個味道。」並且強調，新上任的拜登政府還沒找到中國打交道的方式。

王毅首先表示，中美兩國元首除夕重要通話為中美關係指明瞭大方向，安克拉治對話開啟了疫情背景下兩國高層面對面互動。 但美國新政府對華政策還沒有擺脫上屆政府的陰影，還沒有走出對華認知的誤區，還沒有找到與中國打交道的正確路徑。

從戰略層面就如何看待中美關係？王毅談五點看法：第一，希望美國客觀認識和理性對待中國的發展。 第二，希望美國同中國走出和平共處、合作共贏的新路。 第三，希望美國尊重和包容中國自主選擇的道路和制度。 第四，希望美國踐行真正的多邊主義。 第五，希望美國停止干涉中國的內政。

談到，外界認為美國有種論調認為「中國不尊重美國了」。對此，王毅說，我們強調「平視」，要的就是一個平等。 既不是俯視，也不必仰視，不能誰塊頭大、拳頭硬就說了算。 我們不認為這個世界上有高人一等的國家，不接受熱衷從所謂「實力」出發，對其他國家發號施令。

王毅特別強調，「美方要保持信心，不必疑神疑鬼。」哈佛大學約瑟夫·奈教授提出，美國要避免誇大對華恐懼，導致過度反應。並且呼籲拜登政府把施政重點放在解決美國國內問題、服務美國工薪階層上。 解決好自身的問題，美國就會保持活力。

▲王毅指出，拜登政府還沒找到與中國政府打交道方式。（圖／路透）

王毅提醒拜登政府，不要動輒轉嫁責任，抱怨他人，甚至要與世界第二大經濟體脫鉤，與14億中國人民對抗，不僅無助於美國解決面臨的各種矛盾，還會把這個世界搞亂。 「美國經濟界人士就明確表示，承受不起被擋在中國市場之外的後果。」

王毅強調，最近有種論調，將中美之爭渲染為「民主和威權」之爭，以意識形態劃線，將世界各國標籤化。 「但民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道。 如果地球上只有一種模式、一種文明，這個世界就會失去了生機，沒有了活力。」

王毅進一步說，僅僅因為實行民主的形式跟美方不一樣，就給中國扣上威權、專制的帽子，這本身就是不民主的表現。 如果打著民主、人權旗號搞價值觀外交，干涉他國內政，人為製造分裂和對抗，只會引發動蕩甚至災難。