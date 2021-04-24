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陳明通：中共對主權態度漸趨強硬　建黨百年恐增我應處壓力

▲▼共機運8反潛機擾台。（圖／國防部提供）

▲中共屢派軍機擾台。（圖／國防部提供）

記者林銘翰／台北報導

美國總統拜登與日本首相菅義偉舉行會談後，發表聯合聲明提及台海和平的重要性。對此，國安局長陳明通表示，中共已開展建黨百年紀念活動，鑒於對內宣傳及對外展現民族自信心，中共在涉主權、人權議題及外部衝突之態度或更趨強硬，恐增我與周邊國家應處壓力。

立法院外交及國防委員會26日將邀請陳明通、外交部次長、國防部副部長、經濟部次長、大陸委員會副主任委員、海洋委員會副主任委員等人以為題「近期東亞情勢發展暨對我影響」提出報告，並備質詢。

陳明通表示，美中戰略對峙態勢趨向長期化，導致全球及區域情勢發展複雜多變，東亞國家除置重安全外，並期待以「議題式外交」，分別加強與美中合作契機、降低對立，以提升對外政策彈性，維護戰略利益。

陳明通認為，有鑒於美日等國際勢力日益重視台海和平穩定，我戰略地位重要性突出，國際支持我民主、自由、繁榮體制力道將逐漸增強。

▲▼立法院外交及國防委員會 國安局長陳明通 國防部副部長張哲平 陸委會副主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

陳明通指出，中共實施《海警法》賦予海警武力執法權限後，持續加強在東、 南海爭議海域維權作為，企圖彰顯主權，日本及東協南海沿岸國家為反制中共，提升維權力道，並推進與美國、印度等域外大國合作。

此外，加拿大、英國、德國、法國等歐洲大國，軍艦亦將積極在印太海域巡航，各方擴大投入恐增加印太海域摩擦風險，提高衝突機率，影響我周邊海域安全穩定。

陳明通說，中共在東海、台海、南海等印太海域強勢擴張，對香港、新疆等人權問題亦堅持立場，威脅區域安全情勢。此外，中共已開展建黨百年紀念活動，鑒於對內宣傳及對外展現民族自信心，中共在涉主權、人權議題及外部衝突之態度或更趨強硬，恐增我與周邊國家應處壓力。

陳明通表示，綜觀當前東亞整體情勢，日本欲提升戰略地位，南韓期待與美中保持良好關係，東協等國家盼提升自身實力，中共則續加強周邊外交工作，力圖突破美聯合盟友抗「中」策略。

陳明通強調，美中戰略競逐態勢將長期化發展， 衝擊東亞政經秩序，對我周邊安全情勢產生連帶影響，國安局將續密切掌握相關情勢變化，對我國家安全進行損益評估，支援政府施政與決策參考。

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