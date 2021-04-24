警察盤查可以「不出示證件？」　網曝恐怖下場：乖乖配合學啥8+9

記者林彥臣／綜合報導

一位詹姓女舞蹈老師於臉書指控遭中壢警方以「我不認識你」的理由進行盤查，在網路上引發許多對於警察盤查正當性的討論。對此就有網友在PTT八卦板上發問，「 沒事路上遇到警察可以不出示證件？」引發許多網友的討論。

▲路上被警察盤查，是否要配合出示證件，引發許多網友的討論。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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原PO發文表示，在台灣路人沒事走在街上遇到警察，然後警察攔下問你在幹嘛、身分證拿出來，路人可以不理警察嗎？一堆YT影片說，這情況可以不理警察，除非他們有充分理由懷疑你，是真的假的？

網友在推文中表示，「當然啊，又不是警察國家」、「可以啊，記得錄影，然後要他提出理由」、「請他提供充分理由 他講不出來就不必理」、「一堆法盲跟不在乎自身權益的人，可憐」、「先叫警察證件拿出來啊 不然哪知道是不是真的警察」。

▲也有網友認為，被警察盤查配合就好，不要學8+9浪費自己的時間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



但是也有網友認為，「法律上可以，實務上你沒有時間和本錢陪鴿子（警察）玩，他就是吃定你玩不起」、「你越不理就越糾纏不清，你精神好時間多就慢慢耗吧」、「便利店拿物流貨都要證件了，配合一下警方會怎樣又不是通緝犯」、「呵呵想要警察路上抓得到犯人，又不想當配合的人」、「乖乖配合就好了啊，為什麼要幹板上最看不起的89才會幹的事？」、「啊就警民配合一下很困難，他是有壓你脖子嗎」。

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