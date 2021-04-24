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「舅舅為何不制止？」7歲童學柔道遭重摔腦死　還原過程更心痛

▲▼家人前柔道重摔7歲童27次！他求饒無效…昏倒腦死　教練：沒過當。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

▲男童不斷哭喊卻遭教練無視。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台中市豐原區某國小的7歲黃姓男童21日在私人道館上柔道時，被教練和國小四年級的學長重摔，身體不適卻遭無視，共計重摔27次，最終倒地送醫，宣告腦死。由於當時男童舅舅也在現場，所以就有不少網友提出質疑，納悶舅舅為何不制止；不過事實上，舅舅當下其實有上前查看，是教練回說男童在裝，最終才會發生憾事。

黃姓男童8日開始學習柔道，但基礎的受身、保護身體的方式都還沒學會，16日就開始學習對摔，而21日與教練、學長對練，更是接連被重摔在地27次。在過程中，男童不斷哭喊自己的腳很痛，但是何姓教練不但沒停止，還認為一切都是裝的，繼續抓起男童繼續對練，男童最後翻白眼送醫，因顱內出血開刀，目前則處於腦死狀態。

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事發當下，男童因疼痛而不停哭喊「我的腳」，甚至還趴在地上哭泣；而令人心痛的過程，全被陪同上課的舅舅給錄下。

▲▼豐原7歲男童慘遭重摔腦死，何姓教練被起底，柔道六段，帶隊多次征戰全國。（圖／民眾提供）

▲舅舅拍攝到令人痛心的畫面。（圖／民眾提供）

由於舅舅有拍攝到整段過程，因此就有網友在事件爆發後，忍不住質疑，「舅舅判斷能力及危機意識明顯有問題」、「小孩在哭喊不是一小段時間，是被摔27次，還不把小孩帶走」、「陪是陪假的嗎」、「舅舅不也是在現場？為什麼沒制止？還在錄影」、「這位舅舅無判斷是非能力嗎」、「舅舅完全沒發揮監督的功能啊」。

不過也有些人認為，「沒必要怪舅舅，很多人對柔道印象就是摔來摔去，基於尊重專業，如果是我也會猶豫」、「我覺得要怪舅舅也太說不過去了」、「就相信專業啊」、「沒有相關背景的人真的一時之間可能只覺得不太對勁吧」、「舅舅應該也很愛小孩，才會特地撥時間陪他去才藝課，只是事情發生當下被相對專業的教練震懾住了」、「舅舅有阻止過，是教練堅持男童是裝的，要繼續摔」。

▲▼豐原7歲男童慘遭重摔腦死，何姓教練被起底，柔道六段，帶隊多次征戰全國。（圖／翻自同富國中柔道隊）

▲教練（圖右）認為男童在演戲。（圖／翻攝自Facebook／同富國中柔道隊）

事實上，陪同的舅舅原本是要拍攝訓練過程，怎料卻拍到了最痛的畫面。男童才上課兩週，還不熟悉基本動作「護身倒法」，結果就被學長過肩摔20多次；更誇張的是，面對孩童的哀求，教練卻只插腰說「別裝了！不站起來我繼續摔」，接著又將男童抓起來重摔7、8次才停手，舅舅見狀趕緊衝上去，卻發現孩童已經翻白眼、全身抽搐，緊急送醫後被宣告腦死。

根據《中時新聞網》報導，舅舅表示，男童當晚7點上課，過程中多次不舒服作嘔，他當下覺得不對勁就有上前關心，然而教練卻只說「以後上課前別讓他吃這麼多」，接著男童就被學長重摔；面對男童趴地哭求，舅舅指控教練威脅「起來喔！不起來換我摔你」，之後果真出手。被教練重摔後，舅舅發現孩童哀號聲停止，趕緊上前關心卻見男童已經翻白眼、唇色發白，而教練卻還說「照我多年經驗，這是演的」，若不放心可以去醫院檢查。

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