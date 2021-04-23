警察濫權？女師走路突遭警盤查帶回　徐國勇：執勤辛苦但要確保人權

▲內政部長徐國勇。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

桃園中壢分局警察遭一名詹姓女教師指控不當盤查，引發社會關注，檢察官也將介入調查警方是否過度執法。對此，內政部長徐國勇表示，已責成警政署、桃園市警局務必全面了解案情、配合司法調查；他強調，「警察同仁執勤雖然辛苦，但確保人權仍然非常重要」，盼警民相互支持、共同維護社會治安。

徐國勇表示，詹老師被中壢分局員警同仁攔查一事受到社會大眾的關心，他也相當關切。台灣是民主國家，執法必須保障人權、依法行政。而維護社會治安、保護人民安全也是政府、警察的責任。

「我已責成警政署、桃園市警局務必全面了解案情、配合司法調查。」徐國勇說，警察同仁執勤雖然辛苦，但確保人權仍然非常重要。盼警民相互支持、共同維護社會治安。

▲擔任非洲鼓詹姓女師22日到中壢上課卻遭盤查，最後扣留9小時之久才請回，事後在臉書討拍引發網友熱議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

一名詹姓女教師在臉書痛陳，當時她正要從中壢火車站行走至排練教室，途中被一名身穿警察制服騎著警用機車的男人攔下，並質問她「我沒看過你，你是誰？你從哪裡來？你要幹嘛？有沒有帶證件？你叫什麼名字？」

而詹姓女教師認為自己沒有必須回答的理由，因此拒絕回答，雙方因此發生衝突，警方則以「妨害公務」為由將她上銬帶回警局，最後被扣留長達9小時。

針對衝突事件，中壢分局在詹女臉書留言串回應，「本案詹女行經中壢區新興路一帶，為本分局治安要點路段，警方依據警察職權行使法第6條第1項第6款規定，對其查證身份，並依據第7條相關規定，為查證人民身份，得採取相關必要措施，本分局員警在指定路段依法發動盤查並告知攔查事由，過程中詹女不但拒絕提供人別資料供身分查證，更以言詞辱罵執勤員警，經多次警告無效後，依妨害公務罪嫌逮捕，並移送桃園地檢署偵辦中」。

據了解，桃園地檢署檢察官偵訊詹女後認為沒有強制處分必要，隨即將詹女請回；但有檢察官私下認為，根據密錄器影像分析，警員無合理懷疑下要求盤查，明顯是違法臨檢，詹女有拒絕權利。