音樂老師遭上銬「失去自由9小時」！呂秋遠轟：很蠢，是在說你嗎

記者柯振中／綜合報導

一名詹姓音樂老師22日在中壢車站遭捕，被扣留9個小時後才離開，發文還原「失去自由的9個小時」的過程，引起網路議論。對此，律師呂秋遠發文痛批，「這樣的行為不是蠢，什麼才是蠢」，意外引起網路熱議。

▲音樂老師遭上銬，失去自由9小時。（圖／記者沈繼昌翻攝）



這名音樂老師在台灣藝文界小有名氣，22日上課途中被警察盤查，說了句「這樣真的很蠢」以後，被上銬押在地上，遭到限制人身自由9個小時，引爆社會熱議。

對此，律師呂秋遠在臉書發文痛批，警方在某些情況下，確實可以要求民眾出示證件，而通常都是以「合理懷疑」來當作理由。呂秋遠進一步解釋，所謂的「合理懷疑」，多是按照警察的論述，配合客觀發生的狀況，加上執法是否違背一般人的生活經驗，來確定是否為「合理懷疑」。

不過，呂秋遠繼續說明，員警對「交友軟體ID是菸」、「窗戶隔熱紙非常黑的賓士駕駛」、「背著背包，在超商附近佇立停留」的人查驗身分，都得到法院認證，「不算合理懷疑。」因此，呂秋遠認為，若上述的狀況都不屬於合理懷疑，為何一位女性在路上趕路，「似乎神情緊張」，就能成為合理懷疑的理由，「這有什麼好懷疑的？憑辦案經驗？」

▼音樂老師遭到員警上銬，失去自由9小時。（圖／記者沈繼昌攝）



雖然女子不願意出示證件，但呂秋遠指出，依據法律規定，只要帶回警局確認身分就好，為何要動用強制力逮捕，「這樣的行為不是蠢，什麼才是蠢？」呂秋遠提到，女子說了句「這樣真的很蠢」，並非辱罵員警，而是因為浪費時間在這種事情上，「很蠢，是講你嗎」， 但員警沒有進一步確認，竟隨意逮人，更何況說一個人「蠢」，也不是施加暴行於公務員，「你的基礎刑法學到哪裡去了？」

呂秋遠進一步批評，雖然女子當下有反抗，但為何員警要使用手銬、腳鐐，「難道是暴力傾向？」呂秋遠提及，雖然女子起初認為，員警故意找麻煩，還開始拉扯、動手，在這種狀況當中，碰到員警的身體，「如果這就是暴力傾向，那麼對於暴力的認定也未免管到太平洋。」

呂秋遠說道，以法律程序而言，雖然警方能在公共場所臨檢，但必須達到「合理懷疑」的程度，並非能夠任意盤檢路人，雖然還是要相信警方的說法，但截至目前為止，只提出「神情緊張」這種說法，難以令人信服，後來又說了句「這樣很蠢」，主張女子妨害公務，更是令人感到誇張。

呂秋遠對這起案件的種種進行分析，這名員警的法治教育恐怕還需要加強，「自己甚至已經有違法的可能性。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►「 Apple AirPods Pro搭配無線充電盒」特價5990