中壢警「違法臨檢」！女師慘遭上銬扣留９小時　檢察官要辦了

記者沈繼昌／桃園報導

擔任非洲鼓教師的詹姓女子22日深夜在臉書發文「失去自由的9個小時」，質疑自己上課途中卻遭穿制服警察盤查，因為自己說了句「你真的很蠢」，最後被上銬扣留長達9小時，引發網友議論紛紛。據了解，桃園地檢署檢察官偵訊詹女後認為沒有強制處分必要，隨即將詹女請回；但有檢察官私下認為，根據密錄器影像分析，警員無合理懷疑下要求盤查，明顯是違法臨檢，詹女有拒絕權利。

▲擔任非洲鼓詹姓女師22日到中壢上課卻遭盤查，最後扣留9小時之久才請回，事後在臉書討拍引發網友熱議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

詹姓非洲鼓女師在台灣藝文界小有名氣，她在個人臉書上發文「失去自由的9個小時」，引發網友熱烈討論，甚至還有中央級民代在臉書留言力挺，質疑中壢警員濫權盤查，甚至還押在地上，最後將詹女上銬依妨害公務罪移送桃檢偵辦。

▲擔任非洲鼓詹姓女師22日到中壢上課卻遭盤查，最後扣留9小時之久才請回，桃園地檢署有檢察官認為警員已明顯違法臨檢。（圖／記者沈繼昌攝）

桃檢指出，承辦檢察官22日下午訊問詹女後，認為沒有強制處分之必要，當場予以請回；由於詹女由中壢警方移送偵辦，至於是否有妨害公務行為，後續將會調查釐清，警方是否有違反濫權搜索，這部分會秉公處理。

桃檢有檢察官私下透露，由警方提供秘錄器分析，警員在無合理懷疑下要求盤查詹女，明顯是違法臨檢，詹女有拒絕權利；依據警察職權行使法第6條，警察在公共場所或合法進入之場所，對於下列各款之人查證其身分，第1項明文規定，「合理懷疑」其有犯罪嫌疑或犯罪之虞者，應該才能列為盤查對。

至於中壢警分局部分，當事警員今天輪休，但所長與主管們則面對輿論壓力，尤其分局長陳錦坤跳出來力挺自家員警執法過程並無不當，但事後則飽受來自上級的壓力，有基層員警承認，根據密錄器內容認為雙方都有錯，但孰是孰非仍需檢方做最後裁處，只希望下次不要再犯下相同錯誤。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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