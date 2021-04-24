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70歲台商「檢疫期死亡」確診！曾就醫未採檢　指揮中心曝原因

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增6例境外移入。其中，菲律賓入境的案1094雖無發燒或呼吸道相關症狀，仍曾由衛生局安排前往就醫，只是並未採檢便返回旅館繼續檢疫，但在21日由旅館人員發現死亡，法醫採檢後在24日確診。是否會因此修正採檢條件，指揮中心則說，若有醫療需求通常是會採檢，不過，基本上這沒有一定規範，最主要是醫師來進行評估，會再與專家討論。

指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心提到，案1094為本國籍70多歲男性，長期居住菲律賓，並於今年4月8日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，4月19日時因心情不佳無食慾等狀況，由衛生局安排就醫，因無發燒及呼吸道相關症狀，故無採檢並返回旅館繼續檢疫，4月21日因個案未領早餐，旅館人員發現個案已無心跳，經法醫採檢於今日確診（Ct值27）。個案居家檢疫期間及就醫時接觸者皆有適當防護，故無匡列接觸者。

對於案1094因為沒有出現呼吸道症狀，因此未採檢，卻在死亡後確診一事，未來是否會修正採檢條件？指揮中心說明，其實有後續醫療需求通常會先採檢，但可能是當天他沒有呼吸道問題或發燒等症狀，也沒有看出有後續醫療需求，所以才沒有採檢。

指揮中心發言人莊人祥指出，事實上沒有限定什麼樣的狀況一定不能採檢或是針對採檢有限制，就是交由醫師評估，但未來會再跟專家討論一下精進方式。

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