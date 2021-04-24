嗆警真的很蠢！女老師「慘遭大外割摔地」影片曝光...路邊痛尖叫

記者劉維榛／綜合報導

22日，詹姓音樂舞蹈老師走在中壢街頭，無端遭到員警壓地上銬，更被限制自由9小時，掀起爭議。依據密錄器畫面，詹女曾爆粗口「你真的很蠢」，讓員警依妨害公務送辦，如今另一個視角曝光，詹女路邊慘遭員警「大外割壓制」，讓她痛得發出尖叫聲。

詹女在臉書痛批，當時快抵達教室時，路上突冒出一名員警盤問，「我沒看過你，你是誰？你從哪裡來？你要幹嘛？有沒有帶證件？你叫什麼名字？」甚至當眾變成當現行犯，還展開長達9小時的恐怖限制行動。

詹女指控，不僅被員警施暴、強迫戴上手銬腳銬，就連想打電話給友人，也會被懷疑偷錄音，身上更是傷痕累累，「造成我腿部手肘多處瘀青、擦傷、脫皮」，最後還被帶到桃園地檢署，偵訊完好不容易可以逃離，卻再度被員警羞辱「你最好是沒有犯罪啦，不爽嗎？去陳情啊！」

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▲詹女遭員警大外割制伏。（圖／翻攝東森新聞）



不過引爆這一起糾紛的，最大原因似乎是她辱罵員警「真的很蠢」的這一句話，員警才會依妨害公務將詹女送辦。中壢警分局分局長陳錦坤表示，當時員警發現陌生臉孔，以委婉態度依警察職權行使法第6條第1項第6款查證身分，其實只要民眾配合提供資料，不要1分鐘即可完成，詹女卻要我們陪同到其工作場所，顯不合常理。

陳錦坤也強調，中壢區新興路一帶近來發生與查獲多起案件，查證過程中，詹女不配合，並以言詞辱罵執勤員警「你真的很蠢」，經多次勸導無效，依妨害公務移送辦。

隨著事件越演越烈，就連律師也替詹女抱不平，呂秋遠提到，女子說了句「這樣真的很蠢」，並非辱罵員警，而是因為浪費時間在這種事情上，「很蠢，是講你嗎」， 但員警沒有進一步確認，竟隨意逮人，更何況說一個人「蠢」，也不是施加暴行於公務員，「你的基礎刑法學到哪裡去了？」

▲詹女身上多處瘀青。（圖／翻攝東森新聞）



如今最新畫面曝光，可見員警以柔道「大外割」強行執法，當場詹女摔在地上同時，也不斷發出驚恐尖叫聲。詹女至今餘悸猶存表示，「他（員警）搶奪我的手機，任意觸碰我的身體，一直推我拉我，還把我壓制在地上，掐住我的脖子。」面對此爭議，桃園市長鄭文燦透過新聞局表示，要求警方配合調查，不護短任何一方。