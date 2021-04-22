獨／高鐵車廂廣播喊：醫生快來！急救男沈穩救援身份曝光

記者吳奕靖／高雄報導

高鐵列車有一名乘客身體不適急需救援，這時候有一名頭髮灰白的老先生靠近協助，眼尖的其他乘客發現這名出手救援的人，是新北市長侯友宜的哥哥，也是前高醫院長侯明鋒，當下就錄下這一段救人畫面。

▲前高醫院長侯明鋒在高鐵協助救人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

畫面中一名頭髮灰白的老先生，在高鐵車廂的座位當中輕聲詢問一名女乘客的情況，原來這名女乘客身體不適，高鐵車廂人員透過廣播找醫生來幫忙，這名頭髮灰白的老先生就來了！他是前高醫院長侯明鋒，也是新北市長侯友宜的哥哥。

▲前高醫院長侯明鋒在高鐵協助救人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

侯明鋒16日當時搭乘高鐵南下列車，有眼尖的乘客看到這一幕，一眼就認出是侯明鋒，所以就錄下整段救援過程。侯明鋒接過急救箱和護理師為患者量血壓，同時這名婦人表示為腹痛，於是侯明鋒讓她躺下，依照檢查程序，請她把腳步抬高，確認有無闌尾炎的可能，就在這時候，一位年輕人走過來，原來他是國防醫學院的學生，也主動加入幫忙。

這名國防醫學院的學生後來脫掉外套，蓋在女乘客的身上，這一幕也讓侯明鋒印象深刻。侯明鋒說，「高鐵列車上，醫師救人不是新聞，但看到醫學院的學生這麼積極，還是頭一遭，他也希望之後可以激勵更多醫學院的學生，不管何時何地，只要有人需要，一定要伸出援手。」

▲前高醫院長侯明鋒在高鐵協助救人，國防醫學院學生也協助（紅圈） 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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