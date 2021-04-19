25歲女送飲料慘遭輾斃...駕駛就是點外送的！死者母哭癱：我的女兒

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮區金福路驚傳死亡車禍，一輛紅色機車遭到砂石車撞擊，機車被壓在車頭底下，25歲女騎士當場死亡。死者的母親到場後，看到遺體崩潰大喊：「我的女兒！」據了解，死者是一名飲料店的員工，料沒想到前一秒才把飲料送到，下一秒就就被這名叫飲料的砂石車駕駛輾斃。

▲高雄市金福路發生一起外送員死亡車禍，死者母親哭癱。（圖／記者吳世龍攝）

「我的女兒！」死者母親來到金福路看到女兒遺體，情緒崩潰大喊，幾近快要暈厥，得要有4個人幫忙扶著才能走到路口旁邊休息，她怎麼也沒想到，女兒只不過是外送飲料就送了命，而且更讓人無法相信的是，女兒外送的顧客，就是肇事駕駛。

▲高雄市金福路發生一起外送員死亡車禍 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市金福路發生一起外送員死亡車禍，圖為肇事駕駛。（圖／記者吳世龍攝）

這起車禍案件發生在19日的上午11點多，死者是25歲的陳姓女子，她是一間飲料店的外送員，當時騎著紅色機車來到這裡，把飲料交給了一名司機，隨後就騎機車離開，只差外送地點一個路口，也就是在金福路停等紅綠燈的時候，停在陳女後方的砂石車直接將她輾斃，而且砂石車又往前開了100多公尺才被路人攔下，肇事駕駛才知道自己闖了大禍。

砂石車的肇事駕駛姓田，向警方供稱並沒有看到停在前方的陳姓女子，不排除是視線死角肇事。員警在追查過程中，意外發現肇事車輛上頭放有一杯冰涼飲料，這一比對才確認請飲料店外送的顧客，就是肇事的田姓駕駛，田男則表示對外送員的面貌並沒有印象。這樣的恐怖巧合，也讓員警覺得毛毛的！至於肇事詳細原因，還要進一步鑑定後才能確定。

▲高雄市金福路發生一起外送員死亡車禍，死者母親哭癱 。（圖／記者吳世龍攝）