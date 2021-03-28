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社會 社會焦點 保障人權

獨／電梯大怒神狂衝11樓　深夜維修受困3小時！尷尬叩119：快來救我

▲林姓電梯維修工受困電梯，利用垂降方式被救出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓電梯維修工受困電梯，利用垂降方式被救出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名林姓電梯維修工深夜接獲大樓通知要緊急搶修，結果沒想到在維修過程當中，原本停在15樓的電梯突然暴衝上升10個樓層高，當時在人還在電梯車廂裡頭的林姓維修工差點撞傷，不過電梯卻整個斷電動不了，林姓電梯工試圖想要自己脫困，但持續2個小時還是沒有辦法，只好打電話通報消訪隊，消防員用垂降救援才順利脫困。

27日1時46分消防隊接獲通報，表示有人受困在電梯當中，立即前往救援，發現一名林姓電梯維修工受困26樓高的電梯車廂頂部。消防員在27樓架設確保繩，協助林姓維修工用垂降方式，在25樓電梯口脫困，人未受傷、未送醫。

▲林姓電梯維修工受困電梯，利用垂降方式被救出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓電梯維修工受困電梯，利用垂降方式被救出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓電梯維修工受困電梯，利用垂降方式被救出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓電梯維修工受困電梯，最後被救出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，林姓電梯維修工是在26日晚間10點接到通知表示有一棟大樓的電梯故障，需要立即搶修，結果就在他進行維修時，原本停在15樓的電梯，突然暴衝往上近11樓高，停在26樓，還好當時林姓電梯工是在車廂內部，不然恐怕就直接摔落在電梯井。

原本林姓電梯維修工跟他的同事認為可以靠自己脫困，並且完成維修，不過時間一分一秒過去，2個小時還是沒有辦法處理好，只好打電話求救消防隊。消防隊抵達現場之後，在27樓架設確保繩，協助林男垂降1個樓層的高度，順利在25樓脫困。

▲林姓電梯維修工受困電梯，利用垂降方式被救出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林姓電梯維修工受困電梯，利用垂降方式被救出 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲消防員在27樓架設確保繩進行救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲消防員在27樓架設確保繩進行救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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